Devlet eliyle hak ihlali yapılıyor

Sosyal Hizmetler Uzmanı Barış Başel,devlet eliyle ülkedeki çocukların haklarının ihlal edildiğini vurguladı



DenkayBaşel Sosyal Gelişim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Barış Başel, yetkilileri, ivedilikle çocuklara karşı sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getirerek, Çocuk Hakları Sözleşmesi’ndeki tüm maddeleri uygulamaya çağırdı.

Başel, toplumun kapsamlı bir “çocuk koruma sistemine” olan ihtiyacını da vurguladı.

Barış Başel, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 1996 yılında kabul edildiğini, buna rağmen geçen sürede devletin, kapsamlı bir çocuk koruma sistemi için beklenen adımları atmadığını savunan Başel, Ceza Yasasında yapılan son değişiklik dışında devletin, sözleşmedeki sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getiremediğini ileri sürdü.

Tüm dünyada etkili olan Covid-19 salgını sırasında alınan önlemler ve uygulamalar açısından da çocukların kararlarda yer almadığını ve bu süreçte devlet eli ile ülkedeki çocukların haklarının ihlal edilmeye devam ettiğini ifade eden Başel, devleti, ivedilikle çocuklara karşı sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getirerek, Çocuk Hakları Sözleşmesi’ndeki tüm maddeleri uygulamaya çağırdı.

Başel, pandemi sürecinde ülkede yaşandığı gözlenen “çocuk hak ihlallerini” de sıralayarak, pandemi sürecinde devletin risk altında yaşayan çocukları belirleyerek gerekli sosyal hizmet müdahalelerinde bulunmadığını, alınan kararlarda, maddi destek sağlanan sektörler ve vatandaş olup, olmama ayrımı yapılması sonucu çocuk haklarının ihlal edildiğini iddia etti.

Çocukların eğitim başta olmak üzere pandemi sürecinde yaşadığı sorunlara işaret eden Başel, devlet yetkililerinin ayrıca istismara karşı çocukları koruyamadığını savundu.

