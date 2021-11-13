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Devlet ciddiyetine bakın!

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Devlet ciŞirketler Mukayyidi, Lefkoşa’da üç yıl önce vefat eden Naime Timur’a taahhütlü yazı gönderdi, cevap gelmediğini de Resmi Gazete‘de yayınladıddiyetine bakın!

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Devlet ciddiyetine bakın!
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Naime Timur’un uzun yıllar işlettiği ancak ölümünden bu yana geçtiğimiz aya kadar kapalı kalan Cadının Evi isimli cafe&barının ticari ünvanının kullanmadığı yönünde yazı gönderip 1 ay boyunca da cevap bekleyen devlet, cevap gelmeyince, sicil kaydını sildiğini Resmi Gazete’de yayımladı.
Lefkoşa’da Cadı Bar’ın işletmecisi olan ve hayatını kaybetmesinin ardından barı kapanan Naime Timur için taahhütlü yazı gönderildi.
YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı da konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı:
Dikkatinden kaçmayan duruma göre devlet(!), 2018 yılında aramızdan ayrılan ve neredeyse ülkedeki herkes tarafından tanınan Naime Timur’a (cadı) taahhütlü yazı gönderdi.
Timur’un uzun yıllar işlettiği ancak ölümünden bu yana geçtiğimiz aya kadar kapalı kalan Cadının Evi isimli cafe&barının ticari ünvanının kullanmadığı yönünde yazı gönderip 1 ay boyunca da cevap bekleyen devlet, cevap gelmeyince, sicil kaydını sildiğini Resmi Gazete’de yayımladı.
                      
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