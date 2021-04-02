Dev kaplumbağa ölü olarak sahile vurdu

Kaplumbağa, bölgede ikamet eden vatandaşlar tarafından fark edildi. Vatandaşlar böyle bir manzara ile karşılaşmanın çok üzücü olduğunu belirterek ölü kaplumbağanın kaldırılması için yetkililere haber verdiklerini söyledi. Caretta Caretta ne zaman öldüğü ise bilinmiyor.
Yetkililer kaplumbağanın ölüm sebebinin henüz bilinmediğini belirtti.
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