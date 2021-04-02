banner583
Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Kuzey Makedonya sürpriz
Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Kuzey Makedonya sürpriz
14 0
Cimnastik antrenmanları sıkı önlemlerle başlayacak
Cimnastik antrenmanları sıkı önlemlerle başlayacak
27 0
 
Yücel:En çok Baykara’yı geçmek istedim
Yücel:En çok Baykara’yı geçmek istedim
38 0
32 0
İlla ki birilerinin canının yanması mı gerek?
İlla ki birilerinin canının yanması mı gerek?
60 0
Hamilton, Schumacher'in rekorunu kırdı
Hamilton, Schumacher'in rekorunu kırdı
22 0
Cimnastikte kadın üstünlüğü
Cimnastikte kadın üstünlüğü
24 0
banner529
banner570

Dev kaplumbağa ölü olarak sahile vurdu

banner476

Tatlısu sahilde büyük bir caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası ölü olarak sahili vurdu.

banner624
Dev kaplumbağa ölü olarak sahile vurdu
banner630
Kaplumbağa, bölgede ikamet eden vatandaşlar tarafından fark edildi. Vatandaşlar böyle bir manzara ile karşılaşmanın çok üzücü olduğunu belirterek ölü kaplumbağanın kaldırılması için yetkililere haber verdiklerini söyledi. Caretta Caretta ne zaman öldüğü ise bilinmiyor.
Yetkililer kaplumbağanın ölüm sebebinin henüz bilinmediğini belirtti.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.