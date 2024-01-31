Dev hortum paniğe yol açtı

Ülkemizde dünden beridir etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava bazı bölgelerde aşırı yağış bırakırken bazı bölgelerde ise farklı doğa olaylarına sahne oldu.
Dün öğle saatlerine doğru İskele Boğazı bölgesinde denizde oluşan hortum bölgede paniğe neden oldu. Bölgedeki vatandaşların kameralarına yansıyan hortum heyecanlı ve korku dolu dakikalar yaşanmasına neden oldu.
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