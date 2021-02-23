Destek ödemeleri için başvuru süreci başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1500 TL Destek Ödemeleri için başvuru sürecinin bugün başladığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, başvuruların 5 Mart’a kadar ihtiyat.gov.ct.tr adresinden yapılabileceği kaydedildi.

Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Üst Hastalıklar Komitesi kararları ile 2021 yılı içerisinde faaliyetlerine ara verilen işyerlerinde çalışanlara, işyerlerinin kapalı kaldıkları sürelere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, aylık 1500 TL’ye kadar ücret desteği verileceği, çalışanların bu ücret desteğinden yararlanabilmesi için, işverenlerinin bugünden itibaren 5 Mart’a kadar ihtiyat.gov.ct.tr adresinden çalışanları adına başvuru yapması gerektiği belirtildi.

Başvurular neticesinde belirlenen hak sahibi çalışanların ödemelerinin, İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından çalışanın hesabına yatırılacağına dikkat çekilen açıklamada, Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Üst Hastalıklar Komitesi kararları ile 2021 yılı içerisinde faaliyetlerine ara verilen; kendi dahil ez az 1, en fazla 5 çalışan istihdam eden işverenler ile kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların da, kendileri için aynı adresten başvuru yapabilecekleri kaydedildi.