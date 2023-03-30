Derya, AB’den destek istedi

CTP Milletvekili Doğuş Derya, Brüksel’de AP milletvekili, Dış İlişkiler Komisyonu İnsan Hakları Koordinatörü ve Türkiye Raportörü Amor ile görüştü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Başkanı, Milletvekili Doğuş Derya, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili, Dış İlişkiler Komisyonu İnsan Hakları Koordinatörü ve Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sánchez Amor ile Brüksel’deki ofisinde görüştü.

Amor ile yaptığı görüşmede Derya, Kıbrıs Sorununun çözümsüzlüğünün yarattığı ekonomik, sosyal ve siyasal sonuçlara değindi. Eurozone dışında kalan ve AB müktesebatının askıya alınmış olduğu Kuzey Kıbrıs’ta Türk Lirası kullanmanın yarattığı enflasyonist etkilerin tüm sektörleri derinden etkilediğini söyleyen Derya, Avrupa Birliği’nin iki toplum arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkileri artırmak için atabileceği adımlardan bahsetti.

Küresel İklim Krizi ile mücadele amacıyla adanın güneyine verilen finansal ve teknik desteğin, adanın kuzeyindeki yerel otoritelere de sağlanmasının “Green Deal” çerçevesinde atılacak adımlara önemli bir katkı olacağının altını çizen Derya, ekonomi, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve eğitim alanlarında alınabilecek Güven Yaratıcı Önlemler hakkında bilgiler verdi.

