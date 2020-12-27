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Dertlerini eylemle anlatacaklar

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Geçimini eğlence sektöründen sağlayan birçok işletmeci, alınan son yasak kararlarının değişmesini istiyor. Sektör sahipleri ve çalışanlar bir araya gelerek ortak bir ses vermeyi amaçlıyor

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Dertlerini eylemle anlatacaklar
Sağlık Bakanlığı’na bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı yasak kararları eğlence mekanı sahiplerini de isyan ettirdi.
Mart ayından bu yana iş yapamayan ve devlet desteğinden de faydalanamayan bir çok işletmeci dün Lefkoşa’daki Quota Bar’da bir araya geldi.
Salgın nedeniyle alınan kararların tutarsızlığından dem vuran işverenler, artık dayanma güçlerinin kalmadığına vurgu yaptı. Yanlarında çalışanlara maaş veremez duruma gelen vatandaşlar, iş yerlerinin kapanmaması için seslerini duyurmaya hazırlanıyor.
Salgına karşı alınması gereken her türlü tedbiri aldıklarını söyleyen sektör temsilcileri kendilerini bir türlü anlamayan idarecilere veryansın etti.
Bıçağın değil kemiğe dayanmak artık kemiği kesmeye başladığına değinilen toplantıda, eylem yapma kararı üretildi.
Eylemin içeriği, yeri ve zamanı konusunda istişarelerin süreceği öğrenildi
 
 
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