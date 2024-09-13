Ders zili değil dert zili çalacak!

Öğrenciler yeni öğretim yılında okul binaları, alt yapı sorunları, eksik öğretmen kadrosu ve konteyner sınıflarla ders başı yapacak

Konteyner sınıflar, eksik öğretmen ve yetersiz binalar ile 2024-2025 Öğretim Yılı Pazartesi başlıyor

Öğrenciler yeni öğretim yılında okul binaları, alt yapı sorunları, eksik öğretmen kadrosu ve konteyner sınıflarla ders başı yapmaya hazırlanıyor.

2023-2024 öğretim yılı büyük sıkıntılarla kapanırken, ders zili çalmadan veliler ve öğrenciler kaosun içine girdi.

Eğitim Bakanlığı üç aylık yaz tatili boyunca okullar için yeterli çaba harcanmadığı yönünde sürekli açıklama yapan sendikalara kulak tıkadı.

Sonuçta, yeni eğitim yılı için öğrencilere konteyner sınıflar getirildi. Devlete bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim yılı 16 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Kamu ve özel 128 ilkokulda yaklaşık 28 bin öğrenci; 48 okulda da yaklaşık 30 bin ortaokul ve lise öğrencisi öğrenim görecek.

EKONOMİK KAYGI ARTTI

Ülkede bilinmeyen nüfus okul kayıtlarına da yansıdı.

Kontrolsüz şekilde artan nüfusun yanı sıra, ekonomik şartlardan ötürü birçok ailenin devlet okullarını tercih etmek zorunda kalması nedeniyle yeni okullarda bile kapasitenin üzerine çıkıldı. Kayıt dönemi boyunca yaşanan sıkıntılar sosyal medyada da gündem olurken, okullarda talep edilen kayıt ücretleri karşısında veliler ciddi hayal kırıklığı yaşadı. Masrafların belini büktüğü veliler, beslenme çantasına ve çocuklarının cebine ne koyacağını düşünüyor. Çocuklarının en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan aile sayısı giderek artarken, yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkileri derinleşiyor.

EĞİTİM MASRAFLARI BÜYÜK YÜK

Veliler giderek artan okul ve kırtasiye masraflarıyla da karşı karşıya. Yüksek enflasyon ve ekonomik kriz, eğitim giderlerini ciddi oranda artırırken aileler bu yükü taşımakta zorlanıyor. Her geçen yıl artan okul ve kırtasiye masrafları, eğitime erişimde yaşanan eşitsizlikleri derinleştirirken, dar gelirli ailelerin çocukları, bu masrafları karşılayamadıkları için eğitimde dezavantajlı duruma düşüyor. Velilerin üzerindeki ekonomik baskı, eğitim sürecinde çeşitli olumsuz sonuçlar doğururken, birçok aile, çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak için borçlanmak zorunda kaldı, temel ihtiyaçlarından feragat etmek zorunda.