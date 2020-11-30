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Derinceli Polat ailesi kötü şartlardan kurtarıldı

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Derince köyünde yaşayan Mehmet- Senem Polat çiftinin, kötü yaşam koşulları, Yenierenköy Belediyesi’nin girişimleri sonucunda işadamlarının yardımıyla iyileştirildi

Derinceli Polat ailesi kötü şartlardan kurtarıldı
 
 
Yenierenköy Belediyesi’ne bağlı Derince köyünde yaşayan Mehmet- Senem Polat çiftinin, kötü yaşam koşullarının iyileştirildiği belirtildi.
Aralık 2018’de yaşadıkları ev çok kötü olduğu için yardım talebinde bulunan Polat çiftinin, 60 yaşındaki astım hastası Mehmet Polat’ın sosyal yardım maaşı ile geçinmeye çalıştığı; Senem Polat’ın da ayağından rahatsız olduğu belirtildi. 
Belediyeden yapılan açıklamada, evlerinde elektriksiz, kapı ve pencereleri naylon ile kapatarak yaşamalarını sürdüren çift, yarım inşaat evde kötü şartlarda bulunuyordu. 
Ailenin yardımına Yenierenköy Belediyesi aracılığı ile iş adamları Halil Falyalı ve Hüsnü Falyalı’nın yetiştiği kaydedilen açıklamada, evin yaşanabilecek bir şekilde tadil edildiği belirtildi.
Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Derince köyündeki ailenin yaşadığı dramı ortadan kaldırmak için maddi destek veren iş adamları Halil Falyalı ve Hüsnü Falyalı ile Mehmet Polat’ı evinde ziyaret ederek, yapılan destek için Falyalı kardeşlere teşekkür etti. 
Yeşilırmak, Polat ailesine uzatılan el sayesinde sağlıklı bir ortamda yaşayabileceklerini kaydederek Falyalı kardeşlere ayrıca pandemi döneminde ülkeye ilaç getirdikleri için de teşekkürlerini sundu. 
İş adamı Halil Falyalı, ülke ve Karpaz bölgesi için her zaman yardımlarını yapmaya çalıştıklarını, belediye başkanları, muhtalar ve halkın uğraşlarının da kendilerini cesaretlendirdiğini; ülke zor dönemden geçerken halkın yanında olduklarını söyledi.
Derinceli Mehmet Polat da Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak ve Falyalı kardeşler sayesinde düzgün bir evde yaşayamaya başladıklarını belirterek, minnettarlığını dile getirdi.


 
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