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Derin dondurucular hazır

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Covid -19 aşılarını muhafaza edecek özel derin dondurucular Kıbrıs’ın güneyine ulaştı

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Derin dondurucular hazır
Covid -19 aşılarını muhafaza edecek özel derin dondurucular Kıbrıs’ın güneyine ulaştı.
Fransa’dan yola çıkan MSC Lausanne isimli ticari gemi, her biri 15 bin Euro değerinde olan iki derin dondurucuyu dün sabah Limasol limanına teslim etti.
Lefkoşa’da tutulacak özel derin dondurucular Pfizer/BioNTech aşılarını  
-75C derecede muhafaza edecek.
 
 
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