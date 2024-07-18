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Dereboyu’nda 22 Temmuz’da kanalizasyon çalışmaları başlatılacak

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Lefkoşa'da Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu), Bedrettin Demirel Caddesi ve iki yolu birleştiren Gültekin Şengör Sokak’ta, 22 Temmuz’da kanalizasyon çalışması başlatılacak.

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Dereboyu’nda 22 Temmuz’da kanalizasyon çalışmaları başlatılacak
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 Çalışmada, sorunlara neden olan ana taşıyıcı boru değiştirilecek.
 LTB’den verilen bilgiye göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı bölge sakini ve esnafına yönelik Kumsal Park’ta bilgilendirme toplantısı düzenledi.
 
Başkan Harmancı konuşmasında 40’ıncı yılına yaklaşan, ciddi hasar gören ana taşıyıcı borunun tıkanmalara ve çöküntülere neden olduğunu, zaman zaman oluşan kokunun nedeninin de bu boru olduğunu ifade etti.
 
Harmancı, borunun oldukça yıprandığını ve yüksek basınçlı temizlik işlemine dayanamayacağını, tek çözüm şeklinin boruların değişimi olduğunu kaydetti.
 
Mehmet Harmancı, kanalizasyon çalışmasının tamamlanmasıyla Mehmet Akif Caddesi’nde Başbakanlık ışıklarından başlattıkları üst yapı geliştirme çalışmalarına da devam edilebileceğini kaydetti.
 
Modern ve dayanıklı malzemelerle uzun ömürlü bir altyapı oluşturulacağını söyleyen Harmancı, mevcut ev bağlantılarının da yenileneceğini söyledi.
 
Harmacı “Nitelikli kentsel gelişimi sağlamak ve Lefkoşa’mızı daha güzel yarınlara hazırlamak için sorumlulukla çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.
 
Toplantıda söz alan bölge sakinleri de görüşlerini paylaştı.
 
-Çalışmalar için şehrin en az yoğun olduğu dönem seçildi
 
Harmancı, çalışmalar için yaz mevsiminin seçilme nedeninin çalışmalardan dolayı şehir yaşamını en az etkileneceği dönem olması olduğunu, çalışmaların eğitim yılı başlamadan önce tamamlanacağını kaydetti.
 
-36 milyon TL’lik yatırım, bölgenin altyapısını tümden yenileyecek
 
Avrupa Birliği tarafından finanse edilecek, 3 etaptan oluşacak ve 15 Eylül’e kadar tamamlanacak projenin maliyeti 36 Milyon TL’.

Çalışmalar boyunca acil durumlar için 0533 843 0582 numaralı hat tahsis edildi.
 
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