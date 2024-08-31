Dereboyu-Metehan yolundaki altyapı çalışmasında göçük: 1 İşçi yaralandı

Lefkoşa'nın Dereboyu-Metehan yolunda sürdürülen altyapı çalışmaları sırasında toprak kayması yaşandı, göçük altında kalan bir işçi kurtarıldı.



Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Dereboyu-Metehan güzergahında sürdürülen alt yapı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi, göçük altında kalan bir işçi, başta İtfaiye olmak üzere, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Lefkoşa Türk Belediyesi ekiplerinin müdahalesi sonucunda kurtarıldı. Yaralanan işçi hastaneye sevk edildi.

HARMANCI: İŞÇİ KARDEŞİMİZİN HASTANEDE YAPILAN TÜM TETKİKLERİNDE ÇOK ŞÜKÜR Kİ HERHANGİ BİR SORUNA RASTLANMADIKonuyla ilgili olarak LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise şu açıklamayı yaptı:Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum.Biliyorsunuz çok yoğun ve herkes için yorucu 3 günlük bir çalışma temposu içerisindeyiz.Bugün Osman Örek Caddesi’nde (Dereboyu- Metehan çemberi arası) her iki tarafı bir birine bağlayan derin kanalizasyon geçişi sırasında üzücü bir iş kazası yaşadık.Geçiş sırasında yaşanan toprak kaymasında bir işçimiz torpak altında kaldı, sivil savunma ve itfaiyemizin ile bölgedeki çalışma arkadaşlarımızın hızlı ve özverili çalışması sonucu göçük altında çıkarılan işçi kardeşimizin hastanede yapılan tüm tetkiklerinde çok şükür ki herhangi bir soruna rastlanmadı.Bu vesile ile hızlı ve yerinde müdahale ile her zaman olduğu gibi bizleri yalnız bırakmayan sivil savunma, itfaiye ve hastane personelimizin yanında çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.