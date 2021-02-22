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“Dere geçerken at değiştirilmez”

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UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, Pilli’nin görevden alınmasında zamanlamanın yanlış olduğunu belirti

“Dere geçerken at değiştirilmez”
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Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin görevden alınmasında zamanlamanın yanlış olduğunu belirten Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Yasemin Öztürk, “Dere geçerken at değiştirilmez” dedi.
Görev değişikliğinde bakanlığa atanan Üstel ve Canaltay’ı işaret eden Yasemin Öztürk, “Şu anda atanalar başarısızdır demiyorum ama dere geçerken at değiştirilmez. Bu aşamada verilen karar yanlıştır.” ifadelerini kullandı. 
Ersan Saner’in Başbakan olarak daha çok verim alabileceği bir kişiyi seçme isteminin doğal olduğunu kaydeden Öztürk, bu zamanlamanın yanlış olduğu görüşünü savundu.
Mart ayında yapılması planlanan kurultay için destek verdiğini belirterek, “Seçim tarihi için en geç tarih Ekim diye konuşuluyordu, bunun en erken zamanda olması bazı soru işaretlerini akıllardan kaldıracaktır.” görüşünü paylaştı. 
 
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