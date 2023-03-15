Depreme ilişkin oluşturulan Ad-Hoc Komite bugün toplandı

Toplantıda davetlilerin görüşleri dinlendi

Cumhuriyet Meclisi Depreme Dair Mali, İdari ve Sosyal Önlemlerin Takibine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komite bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Hasan Küçük başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Komite toplantısına, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak, konu ile ilgili görüşlerini aktardılar.

UBP Milletvekili Hasan Küçük başkanlığındaki komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Erkut Şahali, Komite üyeleri YDP Milletvekili Talip Atalay, CTP Milletvekili Doğuş Derya ve Bağımsız Milletvekili Jale R. Rogers katıldı. Komite toplantısında ayrıca, CTP Milletvekili Salahi Şahiner de yer aldı.