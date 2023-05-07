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Depremde hayatını kaybedenlerin anısına Hurmalı Çember’e anıt yapılacak

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Depremde hayatını kaybedenlerin anısına Hurmalı Çember’e anıt yapılacak
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Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar anısına Gazimağusa’da Hurmalı Çember’de anıt yapılacak.
Bakanlar Kurulu’nun bu konuda aldığı karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Gazimağusa Belediyesi ile iş birliği içinde ilgili kurumların ve yakınlarını kaybeden tüm ailelerle yapılan istişareler neticesinde, 13 Şubat’ta alınan karar uyarınca, anıtın yapılacağı yer tespit edildi.
Anıt, Gazimağusa-Lefkoşa çift şeritli yol üzerinde Gazimağusa girişinde bulunan Hurmalı Çember olarak bilinen yere yapılmasına karar verildi.
 
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