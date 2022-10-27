“Denya’da provokasyon” iddiası asılsız çıktı

Rum basınında önceki gün “Denya’da yeni Türk Provakasyonları” başlığıyla yayımlanan haberde; ara bölgede çiftçilik faaliyeti yapan Rum çiftçiye Türk askerleri ve Türk polislerin sözde göz dağı vermek suretiyle müdahalede bulunarak sözde gerginlik çıkardığı iddia edilmiş ve bu habere karşılık UNFICYP sözcüsü Alim Sıddık, UNFICYP’nin varlığının olası bir gerilimi önlediğine yönelik açıklama yapmıştı.

Türk askerleri tarafından bir çiftçiye yönelik sözde “taciz ve tehdit” şikâyetleriyle ilgili olarak konuşan Sıddık, çiftçinin ölü bölge içinde ve ateşkes hattının kuzeyinde izinsiz olarak çalıştığını ve geri dönmesi gerektiği konusunda defalarca uyarıldığını söyleyerek, “UNFICYP oradaydı ve bizim varlığımız herhangi bir gerilimi önledi" şeklinde açıklama yapmıştı.

Ancak haberde yer alan her iki iddianın da asılsız olduğu ortaya çıktı. Elde edinilen bilgiye göre Rum çiftçinin, Türk temas hattını ihlal etmemesi için, UNFICYP’in henüz bölgede olmadığı saatlerde, KKTC polisi tarafından ikaz edildiği ve söz konusu çiftçinin herhangi bir gerginlik yaşanmadan bölgeden ayrıldığı öğrenildi.

Çiftçinin bir süre sonra bölgeye tekrar gittiği, Barış Gücü devriyelerinin çiftçiyi bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı sırada, çiftçinin Barış Gücü görevlilerine saldırdığı belirtildi. Haberlerde yansıtılmak istenen “Sözde Türk Provakasyonu” algısının tamamen yanlış olduğu, Türk makamları tarafından yapılan uyarıların da, olası bir temas hattı ihlalini önlemeye yönelik barışçıl bir yaklaşımla yapıldığı öğrenildi.

Yaşanan söz konusu gerginliğin, Rum çiftçinin yapılan ikazlara rağmen ısrarlı yaklaşımına karşın Barış Gücü görevlilerine karşı aykırı tutumu neticesinde ortaya çıktığı belirtildi. Olay anında bölgedeki kameraların kayıtta olduğu ve görüntülerde söz konusu iddiaların asılsız olduğunun görüldüğü öğrenildi.





