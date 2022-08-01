Denya’da mayın endişesi

Denya Köyü muhtarı, ara bölgede mayın tarlası bulunduğunu ve köy sakinlerinin bu durumdan endişeli olduğunu kaydetti



Denya Köyü muhtarı Hristakis Panayotu, ara bölge içerisinde mayın tarlası bulunduğunu öne sürerek köy sakinlerinin bu durumdan endişeli olduğunu açıkladı.

Haravgi’nin haberine göre RİK’e konuşan Panayotu mayın tarlası bulunduğunu söylediği ara bölgeye köy sakinlerinin tarımsal amaçlarla, düzensiz mültecilerin de Güney Kıbrıs’a ulaşmak için aynı yerden geçtiğini belirterek BM Barış Gücü’nün derhal konuyla ilgili harekete geçmesi talebinde bulundu.

Panayotu şu ana kadar bölgenin izole edilmesi amacıyla BM nezdinde bazı girişimlerde bulunduklarını, Barış Gücü’nün de eski ve kötü durumdaki bariyeri değiştirme yoluna gideceğini belirterek “konuyu aydınlatana ve mayın olup olmadığını, varsa ne tür mayın olduğunu görene kadar bölgeye bir bariyer koyacaklar” dedi.

