Denya'daki taciz iddiasına yalanlama

KTBK, Türk askerlerinin, Denya'daki tampon bölgeyi ihlal ederek, Rum çiftçiyi taciz ettiği ve BM’nin soruşturma başlattığı iddialarını yalanladı





HALKIN SESİ’nde 31 Ağustos tarihinde “Türk askerine ara bölgede taciz soruşturması” başlığıyla yayımlanan ve Güney’den yayın yapan RİK’in iddialarının yer verildiği haberle ilgili Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’nden açıklama geldi.

Haberde Türk askerlerinin, Serhatköy’e yakın Denya'daki tampon bölgeyi ihlal ederek, Rum çiftçiyi ‘taciz ettiği’ iddialarıyla ilgili BM’nin soruşturma başlattığı belirtilmişti. Ancak KTBK bu iddiaları yalanladı.

KTBK’dan söz konusu haberle ilgili yapılan açıklama şöyle:

“29 Ağustos 2022 saat 17:20 sularında Gayretköy-Denya arasında kalan ara bölge ile KKTC temas hattı arasında bulunan bölgeye GKRY'ye mensup bir çiftçinin hayvanlarını yanaştırdığının tespitinin üzerine BM İrtibat Subayı aranarak olaya derhal müdahale edilmesi iki defa talep edilmiştir.

BM personelinin bölgeye gelmemesi üzerine bölgede bulunan görevli personel tarafından öncelikle temas hattı (hudut) ihlali yapmak üzere olan çiftçi uzaktan ikaz edilmiş, çiftinin söz konusu bölgeyi terk etmemesi üzerine görevli personel çiftinin ses mesafesinde yanına yaklaşarak sözle ikaz edilmiş ve temas hattı ihlali engellenmiştir.

Haberde belirtildiği gibi TSK mensupları hayvanlarını otlatan çiftçiye silah doğrultmamış, herhangi bir şekilde silahlarını tam dolduruluş pozisyonuna almamıştır. Yine asılsız ve somut olmayan bir şekilde Denya muhtarının bölge sakinlerini Türk tehditlerine rağmen tarlalarına gittiğini söylemesinin kabul edilebilir bir yanı bulunmamaktadır. Keza haberde geçen BMBG'nin soruşturma başlattığıyla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı, ayrıca BMBG'nin böyle bir görev ve yetkisinin bulunmadığı aşikardır.”

