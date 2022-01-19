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Denktaş’tan ayrı devlet vurgusu

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Denktaş’tan ayrı devlet vurgusu

 
Havalimanı'nın 'iç hat' olarak kapsama alınmasını değerlendiren Serdar Denktaş, dış hatlardan uçmamızın ayrı bir devlet olarak kabul edildiğimizin göstergesi olduğunu vurguladı.
Denktaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
“Şu an Başbakan Sucuoğlu'nun "iç hatlar " açıklamasını dinliyorum. Belli ki biletleri ucuzlatabilmek amacı ile "iç hatlar kapsamına" alınmamızı bir olasılık olarak biz teklif etmişiz. Dış hatlardan uçmamız ayrı Devlet olarak kabul edildiğimizin bir göstergesidir. Biletleri ucuzlatmak için TC dış hatlar uygulamasına " Ercan hariç ", TC iç hatlar uygulamasına " Ercan dahil" ibarelerinin eklenmesi yeterlidir. Bu yönde bir uygulama daha kolay ve uygun olmaz mı?”
 
 
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