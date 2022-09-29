Denktaş ve Arıklı'nın "besleme" polemiği

Denktaş, külliye karşıtlarını "kökü dışarda besleme bir grup" olarak niteleyen Arıklı'ya, “Haberim olsa eylemde yer alırdım. Ben de "kökü dışarıda beslemeler" den biri miyim?” diye sordu. Arıklı ise, Denktaş'a “Onlarla aynı kareye girme. Yoksa merhumun kemiklerini sızlatırsın” diye yanıt verdi





Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Demokrat Parti (DP) eski Genel Başkanı Serdar Denktaş, "külliye" polemiğine tutuştu.

Erhan Arıklı, önceki gün kişisel sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı binası, Meclis binası ve millet bahçesinden oluşan "Cumhurbaşkanlığı Sarayı Projesi”ne karşı çıkan bazı kesimleri "Bunlar kökü dışarda besleme bir gruptur." diye nitelemişti

DP Eski Başkanı, eski bakan Serdar Denktaş, külliye eylemine çıkışan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’yı eleştirdi, “Erhan Arıklı kardeşim, açıklama yaparken ucu kimlere dokunacak iyi düşün” dedi.

Serdar Denktaş sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Erhan Arıklı kardeşim, açıklama yaparken ucu kimlere dokunacak iyi düşün. Külliye yapımını gereksiz bulan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlü bir imaja sahip olmasının yolunun gösterişli devlet binalarından değil, sorunları çözülmüş, sosyal adaleti sağlanmış refah seviyesi yüksek bir halk ile mümkün olacağını savunanlardanım. Haberim olsa dünkü (önceki günkü) eylemde yer alırdım. Ne dersin? Ben de "kökü dışarıda beslemeler" den biri miyim?”

ARIKLI’DAN DENKTAŞ’A YANIT

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise külliye karşıtı eylemlere ilişkin eleştirilerine sert çıkan Serdar Denktaş’a yanıt geldi.

Arıklı’nın paylaşımı şöyle:

“Sevgili Denktaş da sanırım yazımı tam okumadan yorum yapanlar kervanına katılmış. “Külliyeyi ben de gereksiz buluyorum. Ben de mi kökü dışarıda olanım?” diye soruyor.

Esrağfurullah da ne olur, başlığa bakarak yorum yapanlardan olmayın. Ben iyi niyetle “Şimdi sırası mı?” diyenleri istisna tuttuğunu söylemiştim.

Senin Türkiye sevgini biliyorum Sevgili Denktaş. O babanın oğlundan Türkiye karşıtı da çıkmaz zaten.

Annan Planı döneminden beri dışarıdan beslenen Sivil Toplum Örgütlerinin isimlerini eski bir Maliye Bakanı olarak sen benden daha iyi bilirsin. Hatta 2016 yılında bu Dışarıdan Beslemelerin adını teker teker sen açıklamıştın. Öyleyse Denktaş soy ismini taşıyan biri olarak onlarla aynı kareye girme lütfen. Yoksa merhumun kemiklerini sızlatırsın…”

