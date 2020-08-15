DENKTAŞ: “TÜRKİYE, GÜNEY KIBRIS VE DÜNYA İLE YENİ BİR İLİŞKİ SEVİYESİNİ OLUŞTURMAK İSTİYORUM”

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, ülkedeki dağınıklığın bir an önce toparlanabilmesi adına amacının iç barışı sağladıktan sonra Türkiye, Güney Kıbrıs ve dünya ile yeni bir ilişki seviyesi oluşturmak olduğunu belirtti.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre Denktaş, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nı (KTOEÖS) ziyaret ederek Başkan Tahir Gökçebel ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Denktaş, seçim kampanyası başlangıcı öncesi sivil toplum örgütleri ile istişarede bulunmak amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiğini anımsatarak adaylık fikrinin nasıl başladığı hakkında bilgi verdi.

Ülkede büyük bir dağınıklık yaşandığını ve bu dağınıklığın bir an önce toparlanabilmesi adına aday olduğuna işaret eden Denktaş, devletin en tepesinden başlayarak kurumlar arasında devam eden çekişmelerin kararı almasında en büyük etken olduğunu söyledi.

Denktaş, uzlaşma kültürünün yeniden tesis edilerek olabildiğince geniş toplumsal mutabakatın sağlanması gerekliliği üzerinde durarak amacının iç barışı sağladıktan sonra Türkiye, Güney Kıbrıs ve dünya ile yeni bir ilişki seviyesi oluşturmak olduğunu belirtti.

Bu anlamda bir önderlik yapabileceğine inandığına vurgu yapan Denktaş, hükümetlerde görev yaptığı sürelerde sendikalarda konuşarak, zaman zaman da tartışarak her zaman bir uzlaşı yolunu bulduklarını söyledi.

Denktaş “Bu uzlaşı kültürünü şimdi bir başka görevde ‘toplum tahtında ele alabilir miyiz’ düşüncesiyle uğraş vereceğim” dedi.