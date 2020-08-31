Denktaş; "Gezici anketi beni birinci bile gösterse itibar etmem"

Denktaş’ın seçim ofisinden verilen bilgiye göre, Gezici’nin kamuoyu araştırma şirketi değil, kamuoyu oluşturma şirketi olduğunu savunan Denktaş, “Bu şirketin nasıl araştırma yaptığını, bilecek kadar siyasette tecrübe sahibiyim. Bir dönem birisi için yapar ona göre kamuoyu oluşturur, bir dönem başkası için. Ben itibar etmediğim gibi halkımın da itibar etmemesini ve iradesini buna göre şekillendirmemesini, bu ülkenin demokrasi mücadelesi adına tavsiye ederim.” şeklinde konuştu.
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