Denktaş anılacak

1. Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, 11’inci ölüm yıl dönümünde bugün anılacak.

Denktaş için ilk tören 13 Ocak Cuma günü anıt mezarında,10.10'da düzenlenecek.

Törende Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar anıt özel defterini imzalayacak ve konuşma yapacak.

Anma törenleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 10.45’te Rauf Raif Denktaş’ı anma programı düzenlenecek.

