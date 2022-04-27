Denktaş, adaylığını açıkladı

DP’nin eski Genel Başkanı Serdar Denktaş, önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı



Demokrat Parti’nin eski Genel Başkanı deneyimli siyasetçi Serdar Denktaş, cumhurbaşkanlığı makamının itibarını kaybettiğini söyledi.

Denktaş, önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını da kesin bir dille ifade etti.

Gündem Kıbrıs web tvye konuk olan Denktaş, özellikle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la ilgili çok sert ifadeler kullandı.

Denktaş, “Tatar’ın kapasitesi yoktur ve artık kendisine Cumhurbaşkanı da demiyorum… Sadece Tatar diyorum. Çünkü söyledikleri ve yaptıklarıyla bizleri hem yurt içinde hem yurt dışında gülünç duruma düşüyor” dedi.

Serdar Denktaş, “Halk adamı olmak, halkı anlayabilmektir, sıkıntıyı anlayabilmektir ve bu sıkıntıya çözüm üretebilmektir. Kaçmak değildir… Saçsız başını öptürtmek hiç değildir” diyerek Cumhurbaşkanı Tatar’a gönderme yaptı. Denktaş ayrıca, “Babam yaşasaydı bizi kalkıp dövmek isterdi. Kendisini her ziyaret ettiğimde yaşananlardan dolayı özür dilemekteyim. Bu gün yaşananları görseydi çok üzülürdü” ifadelerini de kullandı.

Denktaş, son günlerde hükümetin “Türkiye bize karışmıyor” ısrarını ise şu ifadelerle değerlendirdi:

“Ankara’yı karıştırmayın demekle kalsalar kabul edeceğiz. Ama bir taraftan böyle söyleyip diğer taraftan ne yapalım Türkiye öyle istedi denildiği zaman kamuoyuna yaptıkları açıklama sıfırlanır. Gerçekten Türkiye mi istedi? Yoksa yapmak istedikleri ve tepki gördükleri konuları Türkiye’ye mi postalıyorlar? Sorumluluktan kaçmak mı istiyorlar? 32 yıldır siyasetteyim. Bir tek gün bile Türkiye’den “Şunu şöyle yap” diye bir talimat almadım. O zaman sorumluluk almak size düşüyor… Tuvalete gideceğinizde bile açıp soruyorsanız, size talimat vermeye başlarlar… İlk önce kendilerine bakmaları lazım, aldıkları kararların sorumluluğunu üstlenmeleri gerekir. Topu başka tarafa atmadan, kulaklara fısıldamadan yapmalılar… İşte o zaman halktan destek alacaklar. Oğuzhan Hasipoğlu’nun görevden alınması ve yerine dışarıdan birinin getirilmesinde “ Türkiye böyle istedi” cümlesi kulaklara fısıldandı. Sayın Tatar’ın hükümetin istifanın onaylamasında da “Türkiye böyle istedi” diyerek kulaklara fısıldanıyorsa bunlar tamamen gündem saptırmak için yapılmaktadır…”

Denktaş, “Sayın Başbakan Faiz Sucuoğlu bir parti başkanıdır ama belli ki partisine liderlik yapamıyor. Parti içi sıkıntılar var ama verilen bir sürü sözün yerine getirilememesi de var” dedi.

