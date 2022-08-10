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“Denizlerimizdeki hidrokarbon arayışları daha da güçlenecek”

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“Denizlerimizdeki hidrokarbon arayışları daha da güçlenecek”

 
Cumhurbaşkanı Vekili Zorlu Töre, Anavatan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kararlı duruşu sayesinde Doğu Akdeniz’de söz sahibi olduklarını ve buradaki enerji kaynaklarından yararlanma hakları olduğunu savunmaya devam edeceklerini kaydetti.
Töre yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz’deki uluslararası hak ve menfaatlerini koruma maksadıyla Anavatan Türkiye’nin dün itibariyle Taşucu Limanı’ndan Akdeniz sularına inen Abdülhamit Han isimli sondaj gemisinin 3 ay boyunca gerçekleştireceği faaliyetlerin oldukça verimli geçmesini temenni etti.
Töre açıklamasında, “Anavatan Türkiye, kahraman Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait unsurların koruduğu mavi vatan hudutlarında, sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerini yürütme kabiliyetlerine sahip olan çok önemli bir filo kurmuştur.  Fatih, Yavuz ve Kanuni’nin ardından Abdülhamit Han da üstün teknik donanımı ile yeni sondaj gemisi olmuştur. Bu sayede denizlerimizdeki hidrokarbon arayışları daha da güçlenecektir” dedi.
 
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