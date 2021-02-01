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Denizi kirleten gemiye ceza

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Gazimağusa Limanı önlerinde demirli bulunan bir yük gemisinin Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından deniz kirliliğine neden olduğu tespit edildi. Yük gemisi hakkında yasal işlem başlatılarak, 25 bin TL para cezası kesildi

Denizi kirleten gemiye ceza
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Son yıllarda gemilerin yönetmeliklere uymadan sintine atıklarını doğrudan veya dolaylı olarak deniz ortamına bırakmasından kaynaklı denizlerde kirliliğinin artması ile insanların ve diğer canlıların sağlığının tehdit ediliyor…
Ülkede de bu tehditlerin önüne geçebilmek maksadıyla denetimler birçok denetim gerçekleştiriliyor.
Bu kapsamda yapılan denetimler esnasında, 28 Ocak 2021 tarihinde Gazimağusa Limanı önlerinde demirli bulunan Togo bayraklı ‘LEADER M’ isimli yük gemisinin Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından deniz kirliliğine neden olduğu tespit edildi.
Söz konusu gemi hakkında Gazimağusa Liman Başkanlığı tarafından yasal işlem başlatılıp, 25 bin TL para cezasına çarptırıldı.
 
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