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Denize uçtu

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Mağusa’da 20 yaşındaki genç, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kaldırıma çıktıktan sonra deniz kıyısına düştü

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Denize uçtu
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Gazimağusa’da Palm Beach bölgesinde bulunan Laguna Apartmanları’nın doğu kısmındaki isimsiz yol üzerinde dün sabah saat 5.00 sıralarında, 20 yaşındaki Buket Sıtacı, yönetimindeki RJ 903 plakalı salon araçla seyrederken dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırım taşlarına çarptı ve kaldırım üzerine çıktıktan sonra, yaklaşık 2 metre derinliğindeki deniz kıyısına düştü.
Kaza sonucu araç sürücüsü Buket Sıtacı’nın, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde acil serviste müşahede altına alındı.
 
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