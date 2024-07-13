Çevre ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan deniz suyu analizleri inandırı bulunmadı

Çevre ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan deniz suyu analizlerinin sonuçları kamuoyunda ve sivil toplum örgütlerinde tepki topluyor.

Bafra ve İskele gibi yoğun turist trafiğine sahip plajlardan örnek alınmaması tartışma yaratırken, analizlerde E.coli bakterisinin bulunması endişe yarattı. Biyologlar Derneği eski Başkanı Hasan Sarpten, deniz suyunda E.coli bakterisinin yalnızca lağım bulaşmış sularda görüldüğüne dikkat çekti.

Sarpten yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın Temmuz ayı ortasında Haziran başında yaptırdığı tahlil sonuçlarının açıklandığını ve 61 analiz sonucunun 34 tanesinde “limit altı” ibaresi bulunmasına rağmen deniz suyunda “E.coli” bakterisi görüldüğünü belirtti. Bu bakteriye yalnızca lağım bulaşmış sularda rastlandığının altını çizen Sarpten, Bafra ve İskele gibi yoğun turist trafiğine sahip plajlardan ise örnek alınmamasının dikkat çekici olduğunu söyledi.

UFÜ Çevre Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şerife Gündüz, ülkemizdeki çevre sorunları ve güvensizlik konusunda Kıbrıs Postası’na açıklamalarda bulundu. Gündüz, enterokok bakterilerini şu şekilde değerlendirdi:

“Son analiz sonuçlarına göre, KKTC’deki plajların su kalitesi yüksek standartlara sahiptir. Mikrobiyolojik analizlerde, Escherichia coli (E. coli) ve enterokok bakterileri açısından AB Direktifi 2006/7/EC’ye uygun seviyelerde olduğu belirlenmiştir. Özetle, Enterokok Bakterisi tüm plajlarda tespit edilmemiştir, bu da mükemmel su kalitesini göstermektedir. E.coli Bakterisi ise Camelot Beach hariç tüm plajlarda mükemmel kalite standartlarına uygundur. Camelot Beach’te ise E. coli seviyesi (93 cfu/100 ml), mükemmel kalite standardının altında kalmaktadır.”

“Bizde hiç bir şeye güven kalmadı. Ülkedeki güvensizliği biz değil, mevcut hükümet yarattı. Denize bile inanmıyoruz” diyen Gündüz, iklim krizi ve denizlerin durumu ile ilgili analizlerin güvenilirliğini sorguladı. Gündüz, bu güvensizliği de ülke genelinde yaşanan olaylara bağladı ve analizlerin akredite laboratuvarlarda yapılması gerektiğini belirtti.

Gündüz, çevre sorunlarının çözümünde güvenilir bir çevre ajansının kurulmasının zorunlu olduğunu vurguladı. “Acil olarak güvenilir bir çevre ajansının kurulması şart. Bu ajans, bağımsız ve şeffaf bir şekilde su kalitesi analizlerini yapmalı, halkı doğru bilgilendirmeli ve çevresel sürdürülebilirlik için gerekli önlemleri almalıdır,” dedi.

Yeşil Barış Hareketi (YBH) Yönetim Kurulu Başkanı Feriha Tel, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın deniz suyu analiz sonuçlarını açıklamasının ardından, “Lefkoşa’da deniz suyu analiz sonuçları temiz” diyerek açıklamayı ti’ye aldı.

