Karpaz açıklarında görevde olan 3 römorkör, Suriye’den sızan petrol atıklarının kıyılara ulaşmaması için çalışıyor. Bu çerçevede denize 1100 metre bariyer, 2 bin emici ped döşendi





Suriye’den sızan fuel oil için sefer olan Türkiye Cumhuriyeti’ne ait iki, KKTC’ye ait bir römorkör 1100 metre deniz bariyeri, 3 adet petrol toplama sıyırıcı, 2000 adet emici ped, 700 metre emici sosis bariyer, 7 adet yüzer portatif depolama tankı ile görevde.



Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaioğlu, “Petrolü temizlemek için; 1100 metre deniz bariyeri, 3 adet petrol toplama sıyırıcı, 2000 adet emici ped, 700 metre emici sosis bariyer, 7 adet yüzer portatif depolama tankı ile donatılan/yüklenen Yapracık ve Altuğ 2 römorkörleri ve Kıbrıs Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait Söndüren 10 Römorkörü kullanılmaya başlandı” diye konuştu.

Bölgedeki gemilere operasyonlarda yardımcı olmaları amacıyla, Kıbrıs Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait Vatan römorkörü ile Bayrak destek gemisinin de 31 Ağustos sabah saatlerinde 3 römorköre katıldı.





Bu arada Türkiye’nin sahip olduğu Seyit Onbaşı Petrol Toplama Gemisi’nin 30 Ağustos’ta, Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi ise 31 Ağustos’ta KKTC’ye intikal etmek üzere İstanbul’dan yola çıktı. Gemilerin 3 Eylül’de bölgede olmaları planlanıyor.

Öte yandan bölgeden gelen bilgilere göre çalışma yapan gemilerin Lübnan tarafına yönelik bariyerler döşediği

Suriye’den sızan fuel oil için sefer olan Türkiye Cumhuriyeti’ne ait iki, KKTC’ye ait bir römorkör 1100 metre deniz bariyeri, 3 adet petrol toplama sıyırıcı, 2000 adet emici ped, 700 metre emici sosis bariyer, 7 adet yüzer portatif depolama tankı ile görevde.Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaioğlu, “Petrolü temizlemek için; 1100 metre deniz bariyeri, 3 adet petrol toplama sıyırıcı, 2000 adet emici ped, 700 metre emici sosis bariyer, 7 adet yüzer portatif depolama tankı ile donatılan/yüklenen Yapracık ve Altuğ 2 römorkörleri ve Kıbrıs Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait Söndüren 10 Römorkörü kullanılmaya başlandı” diye konuştu.Bölgedeki gemilere operasyonlarda yardımcı olmaları amacıyla, Kıbrıs Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait Vatan römorkörü ile Bayrak destek gemisinin de 31 Ağustos sabah saatlerinde 3 römorköre katıldı.Bu arada Türkiye’nin sahip olduğu Seyit Onbaşı Petrol Toplama Gemisi’nin 30 Ağustos’ta, Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi ise 31 Ağustos’ta KKTC’ye intikal etmek üzere İstanbul’dan yola çıktı. Gemilerin 3 Eylül’de bölgede olmaları planlanıyor.Öte yandan bölgeden gelen bilgilere göre çalışma yapan gemilerin Lübnan tarafına yönelik bariyerler döşediği ifade ediliyor. Her ne kadar da atıkların Karpaz’a doğru gelişi yavaşlasa da meteorolojik şartlar ve rüzgar yönü sürekli takip ediliyor.