Denizdeki ölümler korkutuyor

Denizlerimizden gelen boğulma haberleri ülkede büyük üzüntü yaratırken, hafta sonu deniz içinde cansız bulunan Güldeniz Özel'in, kayalıklardan düşerek başını çarptıktan sonra baygın şekilde denize düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi

Hafta sonu Silver Beach’te deniz içinde cansız kadın bedeninin 45 yaşındaki Güldeniz Özel’e ait olduğu açıklandı

Denizlerimizden gelen boğulma haberleri ülkede büyük üzüntü yaratırken, hafta sonu deniz içinde cansız bulunan Güldeniz Özel isimli kadına otopsi yapıldı

Talihsiz kadının kayalıklardan düşerek başını çarptıktan sonra baygın şekilde denize düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi

01-15 Temmuz tarihleri arasında biri kadın üç kişi denizde boğularak yaşamını yitirdi

Özel’in hafta sonu arkadaşları ile Silver Beach’te kamp kurduğu öğrenildi. 13 Temmuz Cumartesi günü yalnız olduğu tahmin edilen kadının ayağı kayarak düştükten sonra başını kayalıklara çarparak baygın vaziyette denize düştüğü ifade edilirken, talihsiz kadının suda boğularak hayatını kaybettiği ifade edildi. Beklenmedik ölümü ile ailesi ve sevenlerini derin bir acıya boğan Güldeniz Özel’e dün Adli Tıp Uzmanı Doktor İdris Deniz tarafından otopsi yapıldı.

ÜÇÜNCÜ ÖLÜM

Hava sıcaklıklarının artması ile deniz sezonu da açılırken denizlerimizden gelen boğulma haberleri büyük üzüntü yaratıyor.

Haziran ayında denizlerde 2 kişi boğulma tehlikesi geçirip ölümden dönerken, 25 yaşındaki Şaban Eker boğularak can vermişti.

Mağusa’da 11 Temmuz tarihinde denizde hareketsiz bulunan Mustapha Uba Muhammad’ın otopsisinde, ölümünün “suda boğulma asfiksi” sonucu olduğu açıklanmıştı.

Bir acı haber de 2 Temmuz tarihinde Karşıyaka’dan gelmişti. Kıyıdan 500 metre uzaklıkta denizde arkadaşına ait tekneden denize dalış yaptıktan sonra yaşamını yitiren 19 yaşındaki Ahmet Deniz Tabakoğlu’nun ölüm nedeni, “suda boğulma- asfiksi” olarak açıklandı.

