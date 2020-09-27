Denizde son borunun montajı yapılıyor

Deniz Geçişi İsale Hattı’nda meydana gelen arızanın giderilmesi için son boru için montaj işlemleri başladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, "Deniz Geçişi İsale Hattı"nda meydana gelen arızanın giderilmesi için çalışmaların dün kaldığı yerden devam ettiğini söyledi.Dursun Oğuz, Haber Kıbrıs’a yaptığı açıklamada son boru için montaj işlemlerinin başladığını belirterek boru montajındaki teknik bilgileri de açıkladı.Oğuz, teknik olarak çalışmanın KKTC’den Türkiye’ye doğru ilerlediğini ve her montajlanan borunun ardından buradan oraya gemiden su basıldığını söyledi.Bakan Oğuz, fotoğrafta görünen siyah borunun son askıdaki 500 metrelik boru olduğunu belirterek "Sarı olan Y parçasına monte edilip denize atılacak, daha sonra KKTC’den boruya su basılıp hava çıkarma işlemi yapılacak, bu işlem monte edilen her boruda yapılıyormuş. Sonra fotoğraftaki siyah borunun ucuna son Y parçası takılıp denizin altındaki kara kısmındaki 150 metrelik borunun değişimine başlanacak. Hava izin verirse bu gece yarısı (dün gece) 150 metrelik borunun karaya doğru montesine başlamak planlanıyor. Montajlama işlemi Kıbrıs tarafından Anamur istikametine doğru yapılıyor. Sistem, bitire bitire karaya ulaşım şeklinde ilerliyor" ifadelerini kullandı.Haber Kıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre Anamur’dan gelecek olan su direkt arıtmaya gittikten sonra temiz su olarak evlerde akmaya başlayacak. Arıtmanın ardından baraja verilecek olan su tarım için toplanacak.KKTC Su Temin Projesi kapsamındaki "Deniz Geçişi İsale Hattında" 8 Ocak'ta meydana gelen arızanın giderilmesi maksadıyla DSİ tarafından yoğun bir çalışma programı uygulandı. Bu doğrultuda, 25 Eylül'de su iletimine tekrar başlanılması hedeflendi ancak iş bitiş tarihi olumsuz hava şartlarından kaynaklanan gecikmeler sebebiyle 29 Eylül olarak revize edildi.