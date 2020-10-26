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Denizde kaybolan Çavuş’u Sahil Güvenlik kurtardı

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Girne Acapulco Oteli sahilinden dün denize giren ve gözden kaybolan 3 kişiden 2’si yüzerek geri döndü, 60 yaşındaki Müjdat Çavuş ise Sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

Denizde kaybolan Çavuş’u Sahil Güvenlik kurtardı

 
Girne Acapulco Oteli sahilinden dün öğle saatlerinde denize giren ve gözden kaybolan 3 kişiden 2’si yüzerek geri döndü, bir kişi ise Sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan arama kurtarma faaliyeti kapsamında saat 13:30’da 60 yaşındaki Müjdat Çavuş’un, otelden 400-500 metre açıkta canlı olarak sahil güvenlik ekiplerince kurtarılarak otel yetkililerine teslim edildiği belirtildi.  
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada; “Girne Acapulco Oteli sahilinden saat 12.45’te denize giren 3 şahıstan 2'sinin geri döndüğü 1 kişi'nin kayıp olduğu bilgisi otel görevlilerinden 158 sahil güvenlik ihbar hattına bildirilmiştir.  Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından icra edilen arama kurtarma faaliyeti kapsamında saat 13:30'da Müjdat Çavuş (E-60) otelden 400-500 metre açıkta canlı olarak sahil güvenlik ekiplerince kurtarılmış ve otel yetkililerine teslim edilmiştir.” denildi.
 
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