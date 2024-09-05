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Deniz Yıldızı Yardım Derneği’nden örnek dayanışma

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Deniz Yıldızı Yardım Derneği’nden Onkoloji Hastanesi’ne yaklaşık 350 bin TL’lik malzeme bağışı

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Deniz Yıldızı Yardım Derneği’nden örnek dayanışma
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Onkoloji Hastanesi’ne yaklaşık 350 bin TL’lik malzeme bağışı yaptığını duyuran Deniz Yıldızı Yardım Derneği, paydaşlarından aldığı güç ve güvenle bağışları sürdüreceğini belirtti.
Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Onkoloji Hastanesi’ne 2 adet tek kanallı infüzyon pompası, 2 adet çift kanallı infüzyon pompası, 10 adet mini buzluk, 5 adet refakatçi koltuğu, 1 adet su arıtma sistemi ve çeşitli oyuncaklar bağışladı.
Açıklamada, “Bugüne kadar yaptığımız tüm etkinliklerden elde ettiğimiz gelirlerle etkinlik için yapılan harcamaların denetlenmiş hesaplarını kamuoyuyla paylaştık. Gerek bağışçılarımız, gerek katılımcılarımız ve gerekse sponsorlarımızla aramızdaki güveni bu şekilde tesis ettik. Bu bizim sevgili arkadaşımız Deniz’e, birbirimize, tüm paydaşlarımıza ve kamuoyuna karşı sorumluluğumuzdur” denildi.

Şeffaflığın, hesap verebilirliğin ve güven tesisinin bağış toplayan veya toplum için çalışanlar için elzem olduğunun kaydedildiği açıklamada, 30 Haziran 2024’te gerçekleştirilen “Play For Hope” etkinliğinden elde edilen toplam gelirin 326 bin 404 TL 13 kuruş olduğu da ifade edilerek, özet gelir tablosu da kamuoyuyla paylaşıldı.
 
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