“Deniz ve havuzlar için gerekli önlemler alınmadı”

Tabipler Birliği, deniz ve havuz suyu analizleri konusunda halk sağlığını korumak için gerekli önlemlerin alınmadığını ve sonuçların şeffaf bir şekilde paylaşılmadığını vurguladı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Halk Sağlığı, Çevre ve İnsan Hakları Sorumlusu Dr. Cemal Mert, Sağlık Bakanlığı’nı, denizlerin ve havuzların mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerini kamuoyuna düzenli ve şeffaf bir şekilde ayrıntılı olarak açıklamaya davet etti.Konuyla ilgili açıklama yapan Mert, halk sağlığının korunması açısından düzenli olarak deniz ve havuz suyu analizlerinin yapılması ve şeffaf şekilde duyurulmasının önemini vurgulayarak, bakanlığın tatmin edici adımlar atmamasının “ciddi endişelere ve şüphelere yol açtığını” savundu.Her yıl rutin olarak Nisan- Ekim ayları arasında deniz ve havuz suyu analizleri yapılarak ayrıntılı şekilde kamuoyu ile paylaşıldığını belirten Mert, bu yıl analizlerin haziran ayına kadar yapılmadığını ifade etti.“Bayram öncesinde inandırıcı olmayan, yüzeysel ve ayrıntı içermeyen şekilde 102 plajda su analizi yapıldığı ve sonuçların halk sağlığı için güvenli olduğu iddia edilmişti” diyen Mert, birlik olarak 26 Haziran’da yaptıkları basın açıklamasıyla, Sağlık Bakanlığı’nı deniz ve havuz sularının düzenli olarak analiz edilmesi ve sonuçlarının kamuoyuyla ayrıntılı şekilde paylaşılması konusunda daha duyarlı ve titiz olmaya davet ettiklerini anımsattı.Sağlık ve çevreden sorumlu bakanların 27 Haziran günü, sağlık bir protokol imzalayıp ve analizlerin haftada bir kez yapılıp kamuoyu ile paylaşılacağını basın önünde taahhüt ettiklerini hatırlatan Mert, iki haftalık süre geçmesine rağmen analiz sonuçlarına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını söyleyerek, “Bu durumu protesto ediyoruz” dedi.Mert, şunları kaydetti:“Ayrıca, imzalanan protokol töreninde havuz sularıyla ilgili olarak hiçbir şey söylenmemesi de kabul edilemez bir ihmaldir.Sağlık Bakanı Sayın Dinçyürek, ülkede sağlık ve çevre adına önemli bir adım atıldığını iddia etmiştir. Ancak, protokol imzalanmasından sonra iki hafta geçmesine rağmen, yeni analiz sonuçların paylaşılmaması, daha önce açıklanmayan haziran ayına ait 102 plaj suyu analizlerinin geç açıklanması, ekinde ise imzalı onaylı Devlet Laboratuvarı raporlarının bulunmaması, ayrıca analiz sonuçlarında çelişkili sonuçların varlığı, halk sağlığı açısından kabul edilemez bir ihmaldir. Sağlık Bakanlığı’nı, denizlerin ve havuzların mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerini kamuoyuna düzenli ve şeffaf bir şekilde ayrıntılı olarak açıklamaya davet ederiz”.Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek tarafından imzalanan protokolün, deniz suyu kalitesinin izlenmesi ve analiz edilmesini öngördüğünü kaydeden Mert, imza töreni sonrası yapılan açıklamaların, kamuoyunu tatmin edici olmadığını belirtti.Mert, şu ifadeleri kullandı:“Halk sağlığını korumak için gerekli önlemlerin alınmadığı, sonuçların şeffaf bir şekilde paylaşılmadığı ortadadır. Esasen yasa ile Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne görev verilen deniz ve havuz suyu analizlerinin yapılması ve duyurulması görevinin ciddiyetsiz bir protokol ile Çevre Bakanlığına devredilmesi zaten Sağlık Bakanlığı’nın iflasını ve görevini yapamadığını belgelemektedir. Turizm ve Çevre Bakanlığı adına 10 Temmuz tarihinde yapılan Girne, Güzelyurt ve Lefke bölgesi deniz suyu analiz sonuçları da kamuoyunu tatmin edecek şekilde ayrıntılı, güvenli ve şeffaf değildir”