Deniz astsubay adayları Mağusa halkını selamladı

MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Gazimağusa Limanı’nı ziyaret etti

Türkiye Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, açık deniz eğitimleri kapsamında dün sabah Gazimağusa Limanı’nı ziyaret etti.





MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu 2’nci sınıf öğrencilerinin TCG Osmangazi ve TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa gemileriyle icra ettikleri açık deniz eğitimleri kapsamında bu sabah Gazimağusa Limanı önlerinde denizcilere özgü “çımariva selamıyla” Gazimağusa halkı selamlandı.







Eğitim Filatillası Komodoru Deniz Albay Volkan Salih Eser Zafer Anıtı’na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu.





Öğrenciler Daha sonra saat 09.30’da sulu çember ile Macro Market arasında tabur yürüyüşü yaptı.



