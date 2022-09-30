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Deniz astsubay adayları Mağusa halkını selamladı

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MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Gazimağusa Limanı’nı ziyaret etti

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Deniz astsubay adayları Mağusa halkını selamladı

Türkiye  Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, açık deniz eğitimleri kapsamında  dün sabah Gazimağusa Limanı’nı ziyaret etti.

MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu 2’nci sınıf öğrencilerinin TCG Osmangazi ve TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa gemileriyle icra ettikleri açık deniz eğitimleri kapsamında bu sabah  Gazimağusa Limanı önlerinde denizcilere özgü “çımariva selamıyla” Gazimağusa halkı selamlandı.


 

Eğitim Filatillası Komodoru Deniz Albay  Volkan Salih Eser Zafer Anıtı’na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu.

Öğrenciler Daha sonra saat 09.30’da sulu çember  ile Macro Market arasında  tabur yürüyüşü yaptı.

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