“Denetimi ben talep ettim”

Teknecik'te kullanılan akaryakıt tartışmalarıyla ilgili konuşan Bakan Arıklı, "Alçakça iftiralar atılıyor" dedi ve denetimi Başbakan'dan kendisinin talep ettiğini söyledi



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na ( Kıb-Tek) ihalesiz alınan yakıtın kalitesiyle ilgili ortaya atılan iddialar sonrasında gözler Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya çevrildi.

Arıklı, akaryakıtın kalitesi konusundaki tartışmaların son bulması adına Başbakan Ersan Saner’e Ombudsman ya da Başbakanlık Denetleme Kurulu yetkililerinin yakıtı kontrol etmeleri konusunda talebin kendisinden gittiğini belirtti. Arıklı bu konuda bir “hükümet krizi yoktur” dedi.

Başbakan’ın olaya el attığı şeklindeki konuyu Arıklı şöyle açıkladı:

“Öyle bir yaygara kopardılar ki; ama gerek sendika, gerek Ombudsman, gerek Başbakanlık Denetleme Kurulu’nu biz davet ettik, “gelin görün kardeşim. Uluslararası akrediteye sahip firma gelip kendi alıyor numuneyi. Daha önce alınan numunenin şaibeli olduğu iddia edildi. Dolayısıyla yakıt orada gidip alın bakın, sıkıntı varsa ceza kesilir, yakıt geri gönderilir dedik. Ama temizse de ilgili firmadan özür dilesinler. Özetle bir kriz yok, Sayın Başbakan’a zaten ben söyledim.”

Önceki gece ortaya atılan yakıtın kirli olduğuna ilişkin uzman görüşlerinin sorulması üzerine Arıklı şöyle konuştu:

“Bunlar uzman filan değildir. Uzman oradaki kimya mühendisidir. Bu jeneratörlerin üretildiği Vatsila firmasının direktifleri doğrultusunda bazı değerler değiştirildi. Bu neden yapıldı; daha önceki ihaledeki değerler adrese teslim şeklindeydi. Dünyada çok az bulunan bir yakıt türünü işaret ediyordu. Yapılan zaten tüm ihalelere bir ya da iki firma giriyordu, kendileri çalıp oynuyorlardı, fiyatları belirliyordu. Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı’nın tavsiyeleri ve uyarıları doğrultusunda Wartsila firmasıyla görüşüldü ve jeneratörlerde kullanılan limitleri soruldu. 2020 yılındaki kullanım kılavuzu gönderildi ve bu değerlerin kimya mühendisi de onay verdi ve ihale bu noktada hazırlandı. Bu yaygaralara gülüp geçiyorum. Pazartesi ihale neticelenecek. Umarım bir çok firma katılır ve fiyat aşağılara düşer”

Kullanılan yakıtın yüzde 1 kükürt oranında olduğunu anlatan Arıklı, “Önemli olan kükürt oranıdır, yüzde 1’in üzerinde olursa insan sağlığına zarar verir ve bu oranda bir yakıt kullanmak suçtur zaten. Ama diğer değerler kimyasal değerlerdir. Bunlar makinelerle alakalıdır. Üreten firma bu değerler uygundur diyorsa sıkıntı yoktur” dedi.

İhaleyle ilgili eski yönetim kurulu üyesi Yusuf Avcıoğlu’nun açtığı dava ve ara emri talebi ile ilgili soruyu yanıtlayan Bakan Arıklı, şöyle devam etti:

“Asbaşkanlık yaptığı dönemde de Teknecik’ten çıkan dumanın resimleri var. Yıllardan beri oradan kara duman çıkar, haberlerde Teknecik inşaları zehirliyor diye haberler çıkar. Sanki şimdi oldu bu, bu bir yıldırma operasyonudur ama bunlara pabuç bırakacağımız yok. Mahkemenin halkın karanlıkta kalacağı bir sonuç üreteceğini düşünmüyorum. Çünkü bunun alternatifi gazyağı lambası ve mumdur.”

Yakıtın jeneratörlere zarar verdiğine ilişkin iddiaları da yanıtlayan Arıklı, bunu yılların ihmalkarlığına bağladı:

“8 jeneratöre aylar yıllardır servis yapılmıyor, yedek parça sorunu var diye daha önce de hep söyledik. Daha yakıt problemi yokken bunları anlattık. Jeneratörlerin şu anki sıkıntısı son gelen yakıtla ilgili değil, yapılmayan servisten kaynaklanıyor. Şimdi iftira atılıyor, bu kadar alçakça iftira atılmaz.”

TPİC’in bir devlet kurumu olduğunu ve Kıbrıslı Türklerin yardım talebi doğrultusunda devreye girdiğini anlatan Arıklı şöyle devam etti:

“TPİC Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi bir devlet organıdır. Bu kurum bize zararlı yakıt göndermez. Biz Bakanlar Kurulu olarak TRİC’ten rica ettik, ihale neticelene kadar 2016’da yapılan anlaşma doğrultusunda yakıt istedik. Yardım talebinde bulunduk biz bu insanlardan. Türkiye’de üretilmeyen bu yakıtı bulup bize gönderdiler. Adamların burnundan getiriyoruz, mecbur muydular bize bunu getirsinler. Başka alternatif vardı da biz sanki kullanmadık şeklinde bir algı yapılıyor. İhale süreci devam ediyor. İhaleyi Merkezi İhale Komisyonu (MİK) yapıyor. MİK çeşitli gerekçelerle iptal ediyorsa bu ihaleyi biz ne yapalım?”



