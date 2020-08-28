Denetim yapacak mekanizma yok

Açık ve kapalı alanlarda metrekareye göre alınacak kişi sayısında kısıtlama kararı verildi ancak kararın işleyişini denetleyici mekanizmanın kim olduğu bilinmiyor





Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin ürettiği acil ek kararlar çerçevesinde mekanlarla ilgili metrekareye göre belirlenen kişi sayısı kararında denetleyici mekanizma yok... Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, kararın alındığını ancak denetleyici mekanizmanın kim olduğu konusunun muamma olduğunu belirtti.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi geçtiğimiz günlerde artan vaka sayısı nedeni ile ürettiği acil ek kararlar çerçevesinde açık ve kapalı alanlarda metrekareye göre alınacak kişi sayısında kısıtlama kararına vardı. Ancak, kararın işleyişini denetleyici mekanizmanın kim olduğu bilinmiyor.

Kıbrıs Postası, esnaf ve vatandaşın yoğun olduğu Gazimağusa Perşembe Pazarı’nda gözlem yaptı.

Üstü kapalı ve 200 metre kare üzerinde olan Perşembe Pazarı’nda maksimum 50 kişiye kadar alınması kararı uygulanmadığı gözlemlendi. Dahası geçtiğimiz haftalarda vatandaşın ateş ölümü yapılarak alındığı Perşembe Pazarı’nda bu hafta vatandaşın ateşi dahi ölçülmüyor.

Pandemi nedeni ile bir süre kapatılan Perşembe Pazarı’nın yeniden açılması ile Gazimağusa Belediyesi zabıta ekipleri tarafından girişlerde uzun bir süre ateş ölçerlerle kontrol gerçekleştiriliyordu. Ülkede covid- 19 vaka sayılarında artış yaşanması nedeni ile yeniden tedbirler artırılırken, metrekareye göre kişi sınırlandırması kararına uyulmadığı gözlemlendi. Kontrol olmaması nedeni ile Perşembe Pazarı’na her gelen vatandaş rahatlıkla girip alışveriş yapabildi. Bunun yanı sıra pazara girişlerde de hiçbir denetim ve kontrolün olmadığı görüldü.

Konu ile ilgili Kıbrıs Postası’na açıklamada bulunan Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, kararın alındığını ancak kararla ilgili mekanlardaki denetlemelerde yetkinin kimde oluğunun kimin denetleyeceğinin muamma olduğunu kaydetti. Denetleme yetkisi konusunda belirsizliğin olduğunu kaydeden Kaymakam Serpal, kısıtlama kararı verilmeden önce tüm kaymakamlıkların bir mekanlarda denetleme gerçekleştirdiğini ve bu yöndeki tespitlerin rapor halinde hazırlanıp sunulduğunu ancak bir sonuç çıkmadığını söyledi.



