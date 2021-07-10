Demokrasi sınıfta kaldı

CMIRS’ın yaptığı kamuoyu araştırmasına göre Kuzey Kıbrıs’ta halk, hükümeti de muhalefeti de Cumhurbaşkanını da başarısız buluyor

Ankete katılanların %75.54’ü hükümeti, yüzde 82.46’sı muhalefeti başarısız bulduğunu belirtti. Benzer sonuçlar Cumhurbaşkanı için de geçerli oldu. Katılımcıların sadece %5.86’sı Cumhurbaşkanı Tatar’ı “Çok başarılı” bulduGöç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) Haziran’da yaptığı araştırmaya göre Kuzey Kıbrıs’ta halk, “Hükümet ve muhalefet gibi Cumhurbaşkanı da başarısız” dedi.CMIRS her üç ayda bir düzenli olarak Kıbrıslı Türklerin siyasi güven, sosyal güven, bireysel özgüven, mutluluk algısını ölçen bir araştırma yaparken, ortaya çıkan sonuçlar ve değişen oranlar zaman içerisinde yaşanan gelişmelerden halkın ne derece etkilendiği gözler önüne seriyor.CMIRS’in Haziran ayı içerisinde 500 kişiyle telefon anketi yöntemiyle yaptığı son araştırmasında halkın ülkedeki siyasileri çok yüksek oranlarda başarısız bulduğu ortaya çıktı.CMIRS’in sırasıyla hükümet, muhalefet ve Cumhurbaşkanı’nın başarı/başarısızlık durumu hakkındaki sorulara verilen cevaplardan çıkan sonuçlar şöyle:– Ankete katılanların %75.54’ü hükümeti başarısız bulduklarını belirtti. Bu oran Mart 2021 anketinde %69.05 oranında ölçülmüştü.– Ülkede hükümeti “Çok başarılı” bulanların oranı sadece %2.4’te kalırken, “Başarılı” bulanların oranı da %22.05’e geriledi.– Verilere göre katılımcıların %41.7’si hükümeti “Başarısız”, %33.84’ü de “Çok başarısız” buluyor.– Ankette, “muhalefeti başarısız” bulanların oranı, Mart araştırmasına göre düşse de yine de muhalefet, hükümetin başarısızlık oranlarının üzerinde kaldı.– Ankete katılanların 82.46%sı muhalefeti başarısız bulduğunu belirtti. Bu oran Mart 2021 anketinde 86.3% idi. Sonuçlara göre muhalefeti “Çok başarılı” bulanların oranı %1.54’te kalırken, “Başarılı” diyenler %16.01, “Başarısız” diyenler %56.14, “Çok başarısız” diyenler de %26.32 oranında ölçüldü.– Benzer sonuçlar Cumhurbaşkanı için de geçerli. Katılımcıların sadece %5.86’sı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı “Çok başarılı” buluyor.– Ankete katılanların %36.04 “Başarılı”, %31.98 “Başarısız” ve %26.13 “Çok Başarısız” buluyor.CMIRS’in anketine katılanların çok büyük çoğunluğu hem Cumhurbaşkanını hem hükümeti hem de muhalefeti başarısız bulmasına rağmen, az farkla da olsa “erken seçimin çözüm olmadığı” fikrinde.Ankete katılanların %46.8’i erken seçime gidilmesi gerektiğini belirtirken, %53.2’si oranında katılımcı ise buna katılmadığını söylüyor.Ancak, katılımcıların %58.21’nin “erken seçime gidilirse irade sandığa yansımayacak” şeklindeki yaklaşımı, CMIRS tarafından, “Bu oran demokrasimiz açısından oldukça düşündürücüdür” şeklinde yorumlandı.Demokrasi ve siyasete olan inancın düşük olması katılımcıların yeni bir partiyle ilgili umutsuzluğuna da yansıdı.Ankete katılanların %64.41’i ülkede yeni bir partiye ihtiyaç olmadığı fikrinde birleşirken, Mart 2021 anketinde %70.83 olan orandaki düşüş de kayıtlara geçti.CMIRS tarafından yapılan ankette ilk olarak Mart 2021 anketinde katılımcıların KKTC’de demokrasinin işleyişine 10 üzerinden bir demokrasi puanı vermeleri istendi. Mart 2021’de KKTC’nin demokrasi puanıolmuştu ve KKTC demokrasisi sınıfı geçememişti. Haziran 2021 anketinde ise katılımcıların KKTC demokrasisine verdiği not daha da düşerekCMIRS’in anketine göre katılımcıların yüzde 32’si olası referandumda “Büyük ihtimalle evet” diyeceğini, yüzde 34.35’i “Kesinlikle evet” diyeceğini beyan ederken, “Kesinlikle hayır” diyecek olanlar yüzde 10.59 “Büyük ihtimalle hayır” diyecek olanlar yüzde 5.41 oranında kaldıGöç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) araştırmasına göre halkın %66’sı olası bir çözüm referandumunda ‘evet’ diyecek…Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) araştırmasına göre gelecek kaygısı yaşayan, ekonominin giderek kötüye gittiğini düşünen vatandaşlar, Kıbrıs sorunu çözüm müzakerelerinin yeniden başlatılmasını istiyor.CMIRS, Haziran ayı araştırma sonuçlarını açıklarken, “Ülke siyasetine olan güven düştükçe katılımcıların çözümle ilgili düşüncelerinin de daha olumlu bir hal aldığına” işaret ediyor.Düzenlenen ankete katılanlar “Çözüm müzakereleri yeniden başlamalı” başlığı altındaki yaklaşıma %72.15 oranında destek veriyor.Sonuçlara göre ankete katılanların %24.57’si çözüm müzakerelerinin yeniden başlamasına “Kesinlikle katılırken”, %46.58’i de buna “Katıldığını” beyan etti. Vatandaşların %21.58’i “Katılmıyorum”, %7.28’sı da “Kesinlikle katılmıyorum” yaklaşımını sergiledi.CMIRS’in araştırmasına katılanlar, çözüm müzakerelerinin yeniden başlamasını çok güçlü şekilde desteklerken, “İki lider arasındaki görüşmelerin bir çözüm planı ile sonuçlandığı senaryoda, bu plan üzerinden gerçekleştirilecek olan bir referandumda oyunuz ne yönde olurdu?” sorusuna da %66.35 oranında “Evet” oyu vereceğini söyledi.Ankete göre katılımcıların %32’si referandumda “Büyük ihtimalle evet” diyeceğini, %34.35’i “Kesinlikle evet” diyeceğini beyan ederken, “Kesinlikle hayır” diyecekler %10.59 oranında, “Büyük ihtimalle hayır” diyecekler %5.41 oranında kaldı. Katılımcıların %17.65’i hangi yönde oy kullanacağı konusundan “Emin olmadığını” ifade etti.CMIRS’ın araştırmasına göre ankete katılanların 73.74%ü ülkede suçun yapanın yanına kaldığını düşünüyor. Bu oran Mart 2021 anketinde 56.4% idi.Ankete katılanların 86.98%i ülkede yolsuzluğun yaygın olduğunu düşünüyor.Ankete katılanların 78.26%sı ülkede organize suçların yaygın olduğunu belirtiyor.