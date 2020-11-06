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“Demokrasi bir gün elbet herkese lazım olur"

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, UBP’de ikinci turun iptal edilmesi kararının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

“Demokrasi bir gün elbet herkese lazım olur"
 “Geçmişte de, özellikle son Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde de çok vurguladık” diyen Özyiğit, “Biz söylemekten usandık, ancak birileri kendine dokunmayınca görmezden-duymazdan gelmekten usanmadı: Demokrasi bir gün elbet herkese lazım olur” ifadeleriyle kurultaya müdahale yapıldığına yönelik vurgu yaptı.
 
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