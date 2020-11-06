“Geçmişte de, özellikle son Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde de çok vurguladık” diyen Özyiğit, “Biz söylemekten usandık, ancak birileri kendine dokunmayınca görmezden-duymazdan gelmekten usanmadı: Demokrasi bir gün elbet herkese lazım olur” ifadeleriyle kurultaya müdahale yapıldığına yönelik vurgu yaptı.
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