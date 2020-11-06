Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, UBP’de ikinci turun iptal edilmesi kararının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

“Geçmişte de, özellikle son Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde de çok vurguladık” diyen Özyiğit, “Biz söylemekten usandık, ancak birileri kendine dokunmayınca görmezden-duymazdan gelmekten usanmadı: Demokrasi bir gün elbet herkese lazım olur” ifadeleriyle kurultaya müdahale yapıldığına yönelik vurgu yaptı.

