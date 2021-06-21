Delta virüsünü Sinovac durduramıyor, Biontech etkili

Prof. Dr. Derya Unutmaz, “Delta varyantını Sinovac büyük ihtimalle durduramıyor ama Biontech çok etkili” şeklinde konuştu







Enfeksiyon hastalıkları ve bağışıklık sistemi alanında dünyada söz sahibi isimlerden biri olan ve ABD’de Jackson Laboratuvarı Enstitüsü’nde baş araştırmacı olarak çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Derya Unutmaz, “Sinovac aşısı olan sağlık personeli ve 65 yaş üstüne, 3. doz Biontech olanağı bir an önce sağlanmalıdır” dedi.

Prof. Dr. Derya Unutmaz, “Delta varyantını Sinovac büyük ihtimalle durduramıyor ama Biontech çok etkili” şeklinde konuştu.

“2. doz Sinovac aşısından 1-6 ay sonra 3. doz Biontech veya başka bir aşı olunması uygundur” diyen Prof. Dr. Derya Unutmaz, korona aşılarının insanlığın önemli bir zaferi olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Derya Unutmaz, “Biontech aşısı özellikle 2. dozdan sonra, delta varyanta da aynı şekilde etkili." değerlendirmesini yaptı.

Unutmaz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu varyant çok daha bulaşıcı & tehlikeli, bunu defalarca söyledik, ama aşı olmayanlar için böyle! Aşı olanlar alpha, beta, gamma varyantlarına karşı da korunur işte." ifadesini kullandı.



