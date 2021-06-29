“Delta varyanta karşı mRNA aşılarına ağırlık verilmeli”

Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, ülkede artan vakaların çoğunluğunun genç olduğunu vurguladı ve uyardı: “Delta varyanta karşı etkinliği daha iyi olan mRNA ve Viral Vektör aşılarının kullanımına ağırlık verilmesi, Delta varyanta bağlı yeni bir dalga yaşamamamız için elzemdir”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, ülkede son zamanlarda artış gösteren Kovid 19 vakaları ve Kovid-19’un delta varyantı konularında HALKIN SESİ’ne önemli açıklamalarda bulundu.Artan vakaların en önemli sebebinin insanların bireysel kurallara riayet etmemesi olduğunu dile getiren Gürkut, bu grubun da çoğunluğunun daha sosyal ve yaş itibarıyla aşılarını olamayan gençler olduğunu belirtti.Gürkut, bir buçuk yıla yakın zamandır dünyayı ve ülkemizi etkileyen COVID-19 pandemisini kontrol etmek amacı ile alınan toplumsal ve bireysel tedbirlerin sonucunun, ekonomik ve sosyal yaşam olumsuz olarak etkilediğine dikkat çekti.İnsanların yorulmuş ve sıkılmış durumda olduğunu vurgulayan Dr. Özlem Gürkut, şöyle dedi:“Aşılar pandemi mücadelesinde elimizi güçlendiren en önemli araçlarımızdır. Şu ana kadar dünyanın çeşitli ülkelerinde acil kullanım onayı almış 12 aşı bulunmaktadır. Bunlar 3 farklı yöntemle üretilmiş olan aşılardır. Bütün bu gelişmelere karşın pandemi devam etmektedir. Salgının yeterince kontrol edilemediği durumlarda virüs mutasyona uğramaktadır. COVID 19 enfeksiyonuna sebep olan SARS CoV-2 de mutasyona uğramaktadır.İlk önceleri saptandığı ülkelerin adıyla anılan (ör İngiliz, Brezilya, Güney Afrika, Hint varyantı gibi) bu varyantlara Yunan Alfabesindeki harflerle yeni isimlendirme yapılmıştır. Buna göre önceden Hint varyantı olarak isimlendirilen varyanta Delta varyantı denmektedir.Delta varyantı bugüne dek saptanan SARS CoV-2 tipleri arasında bulaşıcılığı en yüksek (%60 daha bulaşıcı) ve ilk değerlendirmelere göre hastane yatışına ihtiyaç duyulması oranı da daha yüksek olarak değerlendirilmektedir. İngiltere’de son günlerdeki vaka sayılarındaki artışın da Delta varyantı nedeni ile gözlendiği bildirilmektedir.Delta varyantı Türkiye ve Güney Kıbrıs’ta da saptanmıştır. COVID-19 aşılarının Delta varyanta karşı etkilerinin daha düşük olduğu ve full doz aşılı kişilerin bile maske mesafe hijyen kuralları gibi ek koruma tedbirlerini uygulamaya devam etmesi gerektiği Dünya Sağlık Örgütü tarafından da açıklanmıştır.Ülkemizde ve Türkiye’ye toplumun aşılanmasında yaygın olarak kullanılan Çin’in Sinovac firmasının CoronaVac aşısının da Delta varyantı engellemekte sınırlı kaldığına dair bulgular artmaktadır. Delta varyanta karşı etkinliği daha iyi olan mRNA ve Viral Vektör aşılarının kullanımına ağırlık verilmesinin giderek etrafımızda yayılmakta ve bize doğru yaklaşmakta olan Delta varyanta bağlı yeni bir dalga yaşamamamız için elzem olduğunu söylemekte fayda görüyorum”.Son günlerde yerel vakaların yeniden arttığının altını çizen Gürkut, vaka analizlerine bakıldığında genç kişilerin daha ağırlıkta olduğunun görüldüğünü ifade etti.Gürkut, sözlerine şöyle devam etti:“Bunun iki sebebi olabilir. Birincisi bu yaş grubunun çalışma ve sosyal yaşamda daha aktif, dışarda ve mobil kesim olması ki sosyal yaşamda bu kesimin pandemi tedbirlerini çoğunlukla uygulamadıkları dikkatlerden kaçmamaktadır. İkincisi ise bu kesimin çoğunluğunun henüz aşısız olmasıdır. 50 yaş üstünün büyük oranda aşılanmış olması bu kesimi korumaya başlamış gibi gözükmektedir.”Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, dünyada vaka sayılarında artışlara sebep olarak tedirginlik yaratan Delta varyanttan ülkemizi korumak için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:“- Etkinliği gösterilmiş aşılarla toplumu hızla aşılamaya devam etmeliyiz-Bireysel ve toplumsal kuralları uygulamaya devam etmeliyiz.-Denetimdeki zafiyeti derhal gidermeliyiz.- Sınırlarımızdan girişlerde Delta varyantın baskın olduğu ülkelerden gelen kişiler için ek tedbirler ve düzenlemeler getirmeliyiz.”Hepimiz çok sıkıldık ve yorulduk. Ama en azından tedbirleri uygulayarak bu şekilde toplumsal yaşama devam edebilmek ve yeni bir kapanmadan korunabilmek için en başta devlete olmak üzere hepimize görevler düşmektedir. Bunlardan birisi maske mesafe hijyen kurallarına uymak diğeri ise bize uygun bir aşı olmaktır”