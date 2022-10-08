CTP Genel Sekreteri, milletvekili Asım Akansoy, Kıbrıs sorununun yanlış yönetimi nedeniyle 90'lı yıllara geri gidildiğini söyledi.



Akansoy “Bunca yıldır verdiğimiz mücadele ve elde ettiğimiz kazanımlar, ayrılıkçı tezlerle ortadan kalkma tehlikesi içerisinde” dedi.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akansoy’un paylaşımı şöyle:





Kıbrıs sorununun yanlış yönetimi bizi 90'lı yıllara geri götürdü. Dejavu yaşıyoruz... Bunca yıldır verdiğimiz mücadele ve elde ettiğimiz kazanımlar, ayrılıkçı tezlerle ortadan kalkma tehlikesi içerisinde. Şahin siyasetle birlikte birileri esip yağmaya başladı.



BM'ye o yıllarda da diklenmiş, BM Barış gücünü Kuzey Kıbrıs’a sokmama kararı alıp, Karpazda yaşayan Kıbrıslı Rumların insani yardım olarak aldığı katkıları engellemişlerdi…sonuçta ne oldu ? Kocaman bir hiç !



KKTC'yi tanıtacaklarmış, buyurun Tahsin bey, niye yapamıyorsunuz ? KKTC'nin kuruluşundan beri uğraşıyorsunuz, ne dost ne de kardeş ülkeleriniz sizi tanıdı. Çünkü siyasetiniz maddenin doğasına aykırıdır, aşırıdır, dışlayıcıdır, kabul edilir değildir.



İki yıldır “eşit egemenlik” diyorsunuz ancak Türkiye dışında hiçbir ülke size el vermedi. Vermeyecek de. Veremez de.



Referandum sonrası gündeme gelen kazanımlardan olan Avrupa Birliği ile ilişkiler bağlamında Mali Yardım Tüzüğü ve Yeşil Hat Tüzüğü konusu yine aynı kapsamda değerlendirilebilecek geçiş noktaları-kapıların açılması sizin siyasetiniz yüzünden tehlike altına girdi.



Avrupa Konseyi Bakanlar Konseyi’nin Titina Loizidu davasını kapatma kararı konusunda zafer ilan ediyorsunuz, ancak Taşınmaz Mal Komisyonunun kapatılması için 2013 yılında dava açanın bizzat siz olduğunuzu unutturmaya çalışıyorsunuz. Nerden baksan tutarsızlık !



Federasyon bitmiştir deniyor. “Kandır çocuğu da Taksim istesin” derdik size o yıllarda. Hiç değişmediniz. Siz hala Taksimcisiniz, bölücüsünüz.



Kıbrıslı Türkler kendi özgür iradeleri ile, 24 Nisan 2004 tarihinde Kıbrıs sorununun çözümü ile ilgili kararlarını vermişlerdir. Siyasete düşen bu kararı izlemek ve çözüm üretmektir. Halka karşı halka rağmen siyaset ile hiçbir yere varamayacaksınız.



Fenerbahçe adaya geliyor, AEK Larnaka ile top oynayacak…



Haydi Tahsin bey koyu bir Fenerli olarak top önünüzde, buyurun alın Ercan’dan takımı, Metehan kapısından geçirin ve maça götürün, görsün dünya gücünüzü…