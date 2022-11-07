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“Değişim artık kaçınılmaz”

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“Değişim artık kaçınılmaz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Sıla Usar İncirli, Metropol yolundaki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçesi de, Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican’ın da katılımıyla Güzelyurt Çarşısı'nda bir yürüyüş düzenledi.
Bando takımının öncülük ettiği kortej yürüyüşü, Güzelyurt Terminal Çemberinden başlayarak, Güzelyurt Doğa ve Arkeoloji Müzesi önünde sona erdi.
CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican yürüyüşte yaptığı açıklamada, kentte değişimin artık kaçınılmaz olduğunu belirterek, Güzelyurt halkının da bu değişimi yüksek sesle talep ettiğini kaydetti.
 
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