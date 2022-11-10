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Değirmenlik ve Güzelyurt’un bazı bölgelerine yarın elektrik verilemeyecek

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Değirmenlik ve Güzelyurt’un bazı bölgelerine yarın elektrik verilemeyecek
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 16:00 saatleri arasında; Balıkesir, Ercan Havaalanı’nın bir Bölümü, Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Degirmenlik Ağıllar Bölgesi ve Değirmenlik Kırsal Kesim Arsaları bölgelerine elektrik verilemeyecek
Öte yandan yine orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Güzelyurt’ta Kumköy Su Motorları, Güzelyurt Belediyesi Arıtma Tesisi, Yayla II. Etap Kırsal Kesim Arsalarına elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan yapılan açıklamaya göre kesinti 09:00-17:00 saatleri arasında etkili olacak.
 
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