Değirmenlik ve Güzelyurt Bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak

Kıb-Tek'den yapılan açıklamaya göre yarın Değirmenlik ve Güzelyurt Bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır

DEĞİRMENLİK BÖLGESİNDE YARIN 6 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK Değirmenlik çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arasındaki bölgede ve Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı’nda yarın 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacak. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Değirmenlik çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölgeye ve Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı’na elektrik verilemeyecek. GÜZELYURT’TA ELEKTRİK KESİNTİSİ Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın, Güzelyurt Festival Alanına, Sağlık Ocağı ve Yuvacık yoluna elektrik verilemeyecek. Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09.00-12.00 saatleri arasında olacak.