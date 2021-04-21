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Değirmenlik'teki tarihi Osmanlı konağı restore edilecek

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Değirmenlik'te atıl durumda olan ve eskiden Halk Kütüphanesi olarak kullanılan Değirmenlik Saray Mahallesi’ndeki tarihi Osmanlı Konağı’nın, Değirmenlik Belediyesi ve Eski Eserler Dairesi işbirliği ile yeniden halkın kullanımına sunulacak

Değirmenlik'teki tarihi Osmanlı konağı restore edilecek
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Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler bugün, Eski Eserler Dairesi Müdürü Nazım Ced ve ekibi ile birlikte Değirmenlik’te bulunan ve restore edilecek olan Osmanlı Konağı’nı inceledi.

Değirmenlik Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, atıl durumda olan ve eskiden Halk Kütüphanesi olarak kullanılan Değirmenlik Saray Mahallesi’ndeki tarihi Osmanlı Konağı’nın, Değirmenlik Belediyesi ve Eski Eserler Dairesi işbirliği ile yeniden halkın kullanımına sunulacağını kaydeden Başkan Ali Karavezirler, tadilatı yapılan konağın tarihi eser olarak bölgeye büyük değer katacağını da belirtti.

Başkan Ali Karavezirler, belde sınırları içerisindeki köylerde bulunan ve el emeği göz nuru işleriyle ev ekonomilerine katkı sağlamaya çalışan kadınlar için Osmanlı Konağı’nın tahsis edilebileceğini söyledi.

Konağın yeniden hayata kazandırılmasının ardından, tarihi yapısıyla turistlerin de geçiş noktası olacağını belirten Karavezirler, “Bu tarihi eserin restorasyonunun yapılıp, kullanılmaya başlaması çok önemlidir” dedi.

Eski Eserler Dairesi Müdürü Nazım Ced, beraberindeki mimarlar Özge Samioğlu ve Ceren Kürüm ile birlikte daha sonra, Değirmenlik Belediyesi’ne giderek, konağın yeniden hayat bulması hakkındaki projelerini görüştüler. Değirmenlik Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Erbay ile İmar Bölümü çalışanlarından Nilgün Aydın Nizam da ziyarette hazır bulundu.

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Etiketler; #Değirmenlik Belediyesi #Ali Karavezirler #Eski Eserler Dairesi Müdürü
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