Değirmenlik'te Cumhuriyet'in 98’inci yılı coşkusu yaşandı

14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı tarafından Değirmenlik Atatürk Büstü önünde yapılan törene, Değirmenlik Belediye Başkanlığı, Demirhan Polis Karakol Amirliği, Değirmenlik Lisesi Müdürlüğü, Değirmenlik İlkokulu Müdürlüğü, Şht. Mehmet Eray İlkokulu Müdürlüğü ve Düzova İlkokulu Müdürlüğü katıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’inci kuruluş yıl dönümü Değirmenlik’te de törenle kutlandı. Değirmenlik Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı tarafından Değirmenlik Atatürk Büstü önünde yapılan törene, Değirmenlik Belediye Başkanlığı, Demirhan Polis Karakol Amirliği, Değirmenlik Lisesi Müdürlüğü, Değirmenlik İlkokulu Müdürlüğü, Şht. Mehmet Eray İlkokulu Müdürlüğü ve Düzova İlkokulu Müdürlüğü katıldı. Tören, protokol sırasına göre çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende Topçu Teğmen Olcay Turan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Değirmenlik Lisesi öğrencileri Eren Yılmaz ve Zalihe Tatarlar şiir okudu. Tören 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanı Yardımcısı Tank Albay Ahmet Kibar tarafından Anıt Özel Defteri’nin imzalanması ile sona erdi.

