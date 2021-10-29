banner583
Başkentte Koray Avcı rüzgarı
Başkentte Koray Avcı rüzgarı
132 0
Rogarlar temizlik bekliyor
Rogarlar temizlik bekliyor
22 0
 
Saatler geri alınacak
Saatler geri alınacak
22 0
Dumlupınar ve Cihangir gençlerine ağır cezalar
Dumlupınar ve Cihangir gençlerine ağır cezalar
46 0
Kaldırım değil, sanki da açık hava meyhanesi
Kaldırım değil, sanki da açık hava meyhanesi
83 0
Sivrili Demirspor turladı
Sivrili Demirspor turladı
38 0
UKÜ ve YDÜ gecenin galipleri
UKÜ ve YDÜ gecenin galipleri
19 0
banner661
banner726

Değirmenlik'te Cumhuriyet'in 98’inci yılı coşkusu yaşandı

banner476

14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı tarafından Değirmenlik Atatürk Büstü önünde yapılan törene, Değirmenlik Belediye Başkanlığı, Demirhan Polis Karakol Amirliği, Değirmenlik Lisesi Müdürlüğü, Değirmenlik İlkokulu Müdürlüğü, Şht. Mehmet Eray İlkokulu Müdürlüğü ve Düzova İlkokulu Müdürlüğü katıldı

banner714
Değirmenlik'te Cumhuriyet'in 98’inci yılı coşkusu yaşandı
banner721

Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’inci kuruluş yıl dönümü Değirmenlik’te de törenle kutlandı.

Değirmenlik Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı tarafından Değirmenlik Atatürk Büstü önünde yapılan törene, Değirmenlik Belediye Başkanlığı, Demirhan Polis Karakol Amirliği, Değirmenlik Lisesi Müdürlüğü, Değirmenlik İlkokulu Müdürlüğü, Şht. Mehmet Eray İlkokulu Müdürlüğü ve Düzova İlkokulu Müdürlüğü katıldı.

Tören, protokol sırasına göre çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törende Topçu Teğmen Olcay Turan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Değirmenlik Lisesi öğrencileri Eren Yılmaz ve Zalihe Tatarlar şiir okudu.

Tören 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanı Yardımcısı Tank Albay Ahmet Kibar tarafından Anıt Özel Defteri’nin imzalanması ile sona erdi.

banner342
Etiketler; #Değirmenlik Belediyesi
banner626
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.