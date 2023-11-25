Değirmenlik Sağlık Merkezi binası yıkıldı

6 Şubat depreminin ardından ortaya çıkan hassasiyet ve yapılan çalışmalar sonucunda Değirmenlik Sağlık Merkezi binasının yüksek risk taşıdığı gerekçesiyle boşaltılmasına karar verildiğini belirten Sağlık Bakanı Dinçyürek, tadilat mı yıkım mı olacağı yönünde yapılan çalışmalar neticesinde binanın yıkılması kararı verildiğini ancak bu kararın geç çıkmasından dolayı yıkım işleminin de geciktiğini ifade etti

Bir süre önce yüksek risk taşıdığı gerekçesiyle boşaltılan Değirmenlik Sağlık Merkezi binası bugün yıkıldı. Başbakan Ünal Üstel ve Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek yıkım çalışmalarını yerinde inceledi.



Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat depreminin ardından ortaya çıkan hassasiyet ve yapılan çalışmalar sonucunda Değirmenlik Sağlık Merkezi binasının yüksek risk taşıdığı gerekçesiyle boşaltılmasına karar verildiğini belirtti. Dinçyürek, tadilat mı yıkım mı olacağı yönünde yapılan çalışmalar neticesinde binanın yıkılması kararı verildiğini ancak bu kararın geç çıkmasından dolayı yıkım işleminin de geciktiğini ifade etti.



Tüm projeleri sıfırdan hazırlanan Değirmenlik Sağlık Merkezi yeni binasının inşasına aynı yerde birkaç ay içinde başlanacağını belirten Dinçyürek, süratle bitirilmesi planlanan çalışmalar neticesinde 2024 yılının ilk çeyreğinde binayı bitirerek hizmete sunmayı hedeflediklerini vurguladı.



Sağlık Bakanı Dinçyürek, yıkılan binanın metrekaresinden daha fazla bir alanı hizmete sunacaklarını, aynı zamanda 112 hızır servisinin de Değirmenlik’te konuşlanıp hizmet verilmesinin planlandığını kaydetti.



Değirmenlik Sağlık Merkezi’nin yapımı için bütçeden 18 milyon Türk Lirası kaynak ayrıldığını ifade eden Dinçyürek, “Tamamen devletimizin kendi imkanları, Başbakanımızın verdiği talimat ve hükümetin sağladığı imkanlarla bölge halkına uzun yıllar hizmet edecek, bölge ihtiyacını karşılayacak bir sağlık merkezini hayata geçireceğiz” dedi.



Üstel: Daha iyi hizmet için sağlık ocakları veya hastanelerde gereken yenilemeyi hızla yapacağız



Başbakan Ünal Üstel de yetersiz kalması ve depreme dayanıklı olmadığından dolayı yıkımına başlanan Değirmenlik Sağlık Merkezi’nin yeniden hızla inşa edileceğini belirtti.



Hükümet olarak 2024 yılının 2023’ten çok daha iyi olacağını söylediklerine dikkat çeken Başbakan Üstel, “2024 yılı artık ülkemizi uluslararasına hazırlama yılıdır. Ama önceliğimiz insanımızdır” diye konuştu.



Başbakan Üstel, “insanımızın daha iyi sağlık hizmeti alması için gerek hastanelerimizde gerek sağlık ocaklarımızdaki çalışmalarımızla, ilaca kolay ulaşmasına ilişkin çalışmalarımızı bitirmek üzereyiz. O yüzden 2024’te sağlıkta da, ilaca erişimde de çok daha iyi bir yıl olacak ve geçmişte yaşanan sıkıntıları bundan sonra halkımıza yaşatmayacağız” dedi.



Başbakan Ünal Üstel, sağlık alanında daha iyi hizmet alınabilmesi için sağlık ocakları veya hastanelerde gereken yenileme ve takviyelerin hızla yapılacağını belirtti.



Başbakan Ünal Üstel açıklaması sırasında Türkiye Cumhuriyeti ile sağlık alanında yapılan protokole de değindi. Üstel, protokolle, eksik branşlarda ihtisas yapılmasını sağlamanın da hedeflendiğini belirtti.



Üstel, “Bununla da kalmayarak, burada bazı hastalıklarda yeterli hizmeti alamayan insanımız için Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan protokol ile Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip vatandaşlarımız, Türkiye’deki 85 milyon vatandaş gibi 2024 yılı içinde otomasyon hizmeti bittikten sonra aynı hizmeti alacak” diye konuştu.



Tüm bunların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası platformlara hazırlamak için yapıldığını ifade eden Başbakan Üstel, “Eksikliği hissedilen ne var ise yasal düzenleme, projeler ve yatırımlarla 2024 yılı içerisinde yapılacak” dedi.

