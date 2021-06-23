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Değirmenlik-Çatalköy yolunda ağır vasıta denetimi yapıldı

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Değirmenlik-Çatalköy yolunda ağır vasıta denetimi yapıldı

 Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi, Değirmenlik Polis Karakolu personeli ile işbirliği içerisinde, Girne dağ yolu olarak bilinen Değirmenlik-Çatalköy yolunda ağır vasıta denetimi yaptı.

Bakanlık açıklamasına göre, bugün 09.00 ile 11.00 saatleri arasında gerçekleşen denetimde çeşitli kural ihlalleri nedeniyle yedi sürücüye ceza kesildi.

CANALTAY

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, konuyla ilgili açıklamasında,  trafik güvenliği ile ilgili yapılan altyapı çalışmalarına ek olarak yollarda ağır vasıta denetimlerinin sıklaştırılacağını belirtti.

Ağır vasıtaların denetlemesi gereken araçlar listesinin başında geldiğini belirten Canaltay, şöyle dedi:

“Ağır vasıta sürücülerinin bu araçları kullanma yetisine sahip olduklarını gösteren ehliyetleri olması gerekiyor. Ayrıca ağır vasıtaların taşıyabileceği belli bir yük ağırlığı var. Bunun üzerine çıkılması nedeniyle karayolu altyapımıza zarar veriliyor, yoldaki diğer yaya ve sürücülerin can güvenliğini tehdit ediyor. Dolayısıyla bu konuda araç sahibi şirketler, şahıslar ve ağır vasıta şoförlerine, kurallara yüzde yüz riayet etmeleri gerektiğini önemle hatırlatırız.”

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