Değirmenlik-Çataldere Göleti ıslah edilecek. Bölgenin tarımsal sulama ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan, 20 yıldır ıslah edilmeyen göletin kapasitesi artırılacak.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, ıslah ilgili çalışmaları görüşmek üzere Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve Mineraliöy Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesi Durali Güçlüsoy ile bir araya geldi.
Tarım Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Değirmenlik Belediyesinde bir araya gelen taraflar kapasitesinin çoğunluğu toprakla dolmak üzere olan, 20 yıldır ıslah edilmeyen Değrimenlik-Çataldere Göleti’nin kapasitenin artırılmasıyla ilgili çalışmayı değerlendirdi.
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